(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Open Arms, Iezzi (Lega): “Sei anni di carcere per aver difeso il Paese, imbarazzante”

Roma, 14 set. – “Sei anni di carcere per aver difeso il nostro Paese che non è un reato. Avanti con onore e a testa alta sempre, non ci faremo fermare da un processo politico voluto dalla sinistra e portato avanti da una certa magistratura compiacente”.

Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo vicario della Lega Igor Iezzi.