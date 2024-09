(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 MIGRANTI, PELLEGRINO (FDI): SOLIDARIETA’ A SALVINI, DIFENDERE CONFINI NON PUO’ ESSERE REATO

“Vicinanza e solidarietà assoluta a Matteo Salvini, per cui oggi sono stati richiesti 6 anni di carcere nel processo su Open Arms. Esercitare le proprie funzioni e difendere i confini nazionali, nel pieno interesse del Paese, non può costituire nè oggi nè mai un reato. Mi auguro che questa vicenda si concluda presto, e nel migliore dei modi, perché costituirebbe un grave precedente che non farebbe bene all’Italia.”

Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d’Italia.

