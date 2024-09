(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 Scuola: Sasso (Lega), difenderemo Valditara da violenza di Avs

Roma, 12 set. – “Questa mattina sono intervenuto in Aula per denunciare quanto accaduto ieri sera durante una manifestazione di AVS sulla scuola italiana. Un esponente del partito di Fratoianni e Bonelli, che è anche, ahimè, un docente, Christian Raimo, dopo aver insultato il ministro dell’Istruzione e del Merito con frasi ingiuriose, ha pensato bene di fare il salto di qualità invitando i presenti ‘a colpire il ministro Valditara, che è un bersaglio debole, come la morte nera’. La mia solidarietà al ministro. Ora mi auguro che i colleghi deputati di AVS prendano le distanze da quanto accaduto, distanze che non sono state prese dal loro leader, Fratoianni, che ha minimizzato e derubricato l’accaduto a battuta metaforica. Così come le distanze non sono state prese dalla sindacalista della Cgil Fracassi, presente all’evento. Di cattivi maestri non ne abbiamo bisogno. La storia insegna che da loro e da fomentatori di odio sono scaturite solo violenza e morte. L’opposizione, uscita sconfitta dalle urne, tenta in tutti i modi di intimidirci e spesso si pone al di là del contesto democratico. Ironia della sorte, la manifestazione di ieri si intitolava ‘Difendiamo la scuola da Valditara’. Noi invece difenderemo Valditara dalla violenza del partito di Fratoianni e la scuola italiana dagli estremisti e dai violenti comunisti”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura.