(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 *Comuni, ministro Calderoli: al lavoro per 30 mln enti confinanti con FVG e

VDA*

Roma, 12 sett. – “C’è il parere favorevole della Conferenza Unificata allo

schema di decreto che definisce i criteri di ripartizione del fondo per la

valorizzazione delle aree svantaggiate confinanti con Friuli-Venezia Giulia

e Valle d’Aosta. Un intervento necessario per rispondere alle esigenze di

quei territori che soffrono l’attrattività dei comuni limitrofi, dovuta ai

benefici dell’autonomia per le rispettive Regioni”.

Lo rende noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto

Calderoli, che aggiunge: “Siamo al lavoro per garantire un totale di 30

milioni per il triennio 2024-26 che potrà essere destinato ai Comuni

rispettivamente di Veneto e Piemonte per progettare e realizzare

interventi in ambito di infrastrutture e di trasporto, servizi sanitari e

scolastici, gestione di energia e rifiuti, promozione delle attività

locali, sostegno al turismo e tutela della sicurezza attraverso sistemi di

videosorveglianza. Prosegue dunque l’impegno del sottoscritto e del Governo

a supporto degli enti locali e così anche dei cittadini, per assicurare il

funzionamento della Cosa Pubblica in maniera efficiente ed efficace”

conclude Calderoli.