Immigrazione: Toccalini (Lega), processo a ministro Salvini cosa mai vista in Occidente

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Roma, 10 set. – “Sabato il ministro Salvini saprà quanti anni di galera rischia per aver bloccato gli sbarchi. Una cosa mai vista nel mondo occidentale, una vergogna per l’Italia. Garantire la sicurezza dei cittadini e difendere i confini non è reato”.

Così il deputato della Lega Luca Toccalini.