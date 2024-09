(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

POLITICA ESTERA: BAGNASCO (FI), "FONDAMENTALE RAFFORZARE POLITICHE UE DI SICUREZZA E DIFESA COMUNI"

“Il conflitto tra Russia e Ucraina ha messo in evidenza la necessità per l’Unione Europea di rafforzare la propria politica di sicurezza e difesa comune. Di fronte a una crisi così profonda alle porte di casa nostra, l’Europa deve ridefinire le proprie priorità per garantire la sicurezza dei cittadini e la stabilità del continente”. Così l’On. Bagnasco durante la missione istituzionale organizzata dalla Camera dei Deputati a Budapest ‘Conferenza interparlamentare sulla politica estera e sulla politica di sicurezza e difesa comune’. “È cruciale rafforzare la capacità di difesa collettiva perchè il conflitto ha dimostrato che le minacce convenzionali sono ancora una realtà e l’Europa non può più permettersi di dipendere esclusivamente da alleanze esterne, come la NATO. L’Ue – prosegue Bagnasco – deve intensificare il proprio impegno verso la cyber-sicurezza e la difesa contro le nuove forme di guerra ibrida. Il conflitto russo-ucraino ha mostrato come attacchi informatici, disinformazione e propaganda possano essere usati come armi per destabilizzare le democrazie europee. Infine, l’Europa deve mantenere e rafforzare il proprio sostegno all’Ucraina, non solo attraverso l’invio di aiuti umanitari e militari, ma anche tramite sanzioni coordinate contro la Russia, promuovendo un fronte comune per difendere il diritto internazionale”, ha concluso il deputato.

