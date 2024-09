Inaugurato Correggio500: il percorso che celebra i 500 anni della cupola di San Giovanni Evangelista

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 CORREGGIO500 avrà un unico il biglietto di ingresso per San Giovanni e San Paolo – dal 9 settembre al 31 gennaio.

Info: parmawelcome.itBiglietti e prenotazioni: https://www.ticketlandia.com/m/event/correggio500Monastero di San Giovanni

ll cielo per un istante in terra

8 settembre – 31 gennaio

Tutti i giorni tranne il martedì 9.30-13 15-18

Visita al monastero, alla biblioteca monumentale, alla mostra e alla basilica.

Durata 1 ora

Camera di san Paolo

Lun-ven 9.30-18 orario continuato chiuso il martedì

Sab, dom e festivi 9.30-18.30

Durata 30 minuti

Sarà un percorso di 500 passi che avrà nel mezzo la cupola dove culmina l’arte di Correggio. Con l’Assunzione della Vergine in Cattedrale Correggio tocca il vertice più alto della sua arte. Imperdibile la tappa al Duomo di Parma che è ad ingresso libero e aperto tutti i giorni dalle 7.45 alle 19.20. I passi di Correggio 500 raggiungono anche Vicolo del Vescovado dove resistono le uniche parti di epoca medievale del Palazzo Vescovile e possono proseguire al Complesso della Pilotta con una sezione della Pinacoteca interamente dedicata al maestro emiliano.