CS_L’UFFICIO PER IL PROCESSO ACCELERA LA GIUSTIZIA CIVILE

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Gli effetti dell’ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile

M. Cannella §, M. Cugno †, S. Mocetti §, G. Palumbo † e G. Volpe †

Sommario. Per migliorare il funzionamento del sistema della giustizia

civile è stato rafforzato, con le risorse del PNRR, l’ufficio per il processo

(UPP), una struttura organizzativa a supporto dell’attività dei giudici.

Utilizzando i dati del Ministero della Giustizia, alcuni di origine

amministrativa e altri raccolti attraverso apposite rilevazioni, il lavoro

esamina gli effetti di questo investimento sulla capacità di smaltire i

procedimenti, abbattere l’arretrato e ridurre i tempi dei processi negli uffici

giudiziari di primo grado. I tribunali che hanno avuto un numero di addetti

all’UPP, in rapporto alla domanda di giustizia, superiore alla mediana hanno

registrato una variazione dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali

più elevata rispetto agli altri. L’effetto differenziale è stato più forte (circa 10

punti percentuali) per i procedimenti nelle materie caratterizzate, in media, da

una durata più elevata. L’impatto è stato, inoltre, più forte nei tribunali che

erano ex-ante più efficienti. La maggiore capacità di definire i processi, e in

particolare quelli più complessi, si è riflessa positivamente sull’abbattimento

dell’arretrato e sulla durata dei procedimenti.

Parole chiave: giustizia civile, ufficio per il processo, arretrato, durata

dei procedimenti, produttività.

Codici JEL: K4

Banca d’Italia, Divisione Economia e diritto, Dipartimento Economia e statistica. Le opinioni espresse sono degli

autori e non impegnano la Banca d’Italia.

Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa, Dipartimento per l’innovazione

tecnologica della giustizia. Le opinioni espresse sono degli autori e non impegnano il Ministero della Giustizia.

Introduzione e principali conclusioni

Il buon funzionamento del sistema della giustizia civile, come riconosciuto anche nel

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), costituisce una priorità per migliorare la

competitività e l’efficienza del sistema economico italiano.

Con l’obiettivo di ridurre i tempi dei processi, ancora elevati nel confronto internazionale,

e di attenuare le differenze nelle performance degli uffici giudiziari, il PNRR ha previsto

riforme di natura processuale e investimenti a supporto dell’innovazione organizzativa e della

digitalizzazione. Sul piano dell’organizzazione la principale novità è rappresentata dal

potenziamento dell’Ufficio per il processo (UPP), realizzato attraverso un significativo

investimento in capitale umano.

L’UPP è una struttura organizzativa, ispirata ad esperienze già attive in altri paesi, che

mira ad affiancare al giudice un team di personale qualificato di supporto, per coadiuvarlo

nell’espletamento delle attività preparatorie e complementari rispetto a quelle connesse

all’esercizio della giurisdizione. L’obiettivo dell’UPP è quello di rendere più celere la

definizione dei processi introducendo modalità più efficienti di organizzazione del lavoro,

basate su la specializzazione del lavoro, con delega da parte del giudice di alcune attività (ad

esempio, la ricerca giurisprudenziale o lo studio del fascicolo), il coordinamento, sia a livello

sezionale (per gli indirizzi giurisprudenziali) sia con le cancellerie (per le attività

amministrative), la programmazione e il monitoraggio dei flussi e dei ruoli, il supporto alla

diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In Italia, l’UPP è stato introdotto nel 2014 presso le corti di appello e i tribunali ordinari,

senza tuttavia che sia stato previsto l’apporto di nuove risorse né che quelle esistenti fossero

dedicate specificatamente a tale attività. Tale scelta, dettata dalla necessità di agire a invarianza

della spesa, ha limitato la diffusione e l’operatività dell’UPP nei primi anni di attuazione1.

Con il PNRR lo strumento è stato notevolmente rafforzato mediante l’introduzione di una

nuova figura professionale, l’addetto all’UPP, con mansioni e compiti specifici, e la previsione

di un’assunzione straordinaria di personale a tempo determinato (prevalentemente laureati in

giurisprudenza), ripartita in due cicli successivi di 8.250 unità, da destinare agli uffici di primo

e secondo grado e alla Corte di Cassazione. L’obiettivo dell’investimento è quello di supportare

i giudici nell’attuazione di un piano straordinario di abbattimento dell’arretrato e di riduzione

dei tempi dei processi2, sostenendo, al contempo, la diffusione dell’UPP e del modello di

organizzazione del lavoro ad esso associato.

In base al monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia, nel 2021, l’UPP era stato istituito nell’83 per

cento delle corti di appello e nel 91 per cento dei tribunali; ma solo in una corte di appello su tre e nel 60 per cento

dei tribunali ne erano stati istituiti più di uno.

Il PNRR fissa obiettivi ambiziosi in termini di riduzione della durata dei procedimenti e dell’arretrato. Con

riguardo alla durata, per i Tribunali, l’impegno è di ridurre del 56 per cento il disposition time rispetto al valore

2019 entro giugno 2026. La percentuale di riduzione per i Tribunali è stata così fissata dal Ministero della giustizia,

laddove l’accordo con la Commissione europea prevede solo un obiettivo complessivo (relativo ai tre gradi di

giudizio) di riduzione del 40 per cento. Per l’arretrato l’obiettivo prevede, entro la fine del 2024, la riduzione del

95 per cento dei procedimenti civili che a fine 2019 erano pendenti da più di tre anni e, entro giugno 2026, la

riduzione del 90 per cento dei procedimenti civili iscritti tra il 2017 e il 2022 e ancora pendenti a fine 2022.

L’obiettivo del presente lavoro è di fornire una valutazione quantitativa del rafforzamento

dell’UPP finanziato con i fondi del PNRR sulla capacità di smaltimento dei procedimenti civili,

sull’abbattimento dell’arretrato e sulla durata media dei procedimenti civili negli uffici

giudiziari di primo grado (tribunali).

I dati utilizzati sono del Ministero della Giustizia. Le variabili che misurano i livelli di

attività nei tribunali sono i procedimenti definiti, iscritti e pendenti e, in coerenza con gli

obiettivi del PNRR, il disposition time, che misura il tempo medio prevedibile di definizione

dei procedimenti esistenti, e l’arretrato “statico” 2019, pari al numero di procedimenti che erano

pendenti da più di tre anni a dicembre 2019. Tutte le variabili sono riferite all’insieme dei

procedimenti civili (contenziosi e non contenziosi) utilizzati nelle statistiche ufficiali del

Ministero della Giustizia. In particolare, i procedimenti considerati sono quelli gestiti dal

registro SICID3 suddivisi in circa 50 diverse materie (es. varie tipologie di contratti, diritti reali,

separazioni, divorzi, cause di lavoro, previdenza e assistenza, ecc.). Si noti che per effetto di

tale scelta il disposition time qui considerato non coincide con quello del target PNRR, poiché

per l’obiettivo PNRR sono considerati solo i procedimenti contenziosi4. Le variabili sono

osservate, trimestralmente, a livello di tribunale e materia. Il diverso grado di complessità dei

procedimenti afferenti alle varie materie è stato approssimato tenendo conto della durata media

dei procedimenti in ciascuna materia5. Con riferimento alle variabili esplicative, si osserva per

ogni trimestre e a livello di tribunale, il numero degli addetti all’UPP. Attraverso alcune

rilevazioni periodiche del Ministero della Giustizia, è possibile anche osservare l’allocazione

all’interno del tribunale, il tipo di attività svolta e altri aspetti organizzativi. Sempre a livello di

tribunale sono, infine, disponibili informazioni sul resto del personale operante nei tribunali,

dai magistrati al personale amministrativo e tecnico.

Nel periodo considerato il totale dei procedimenti definiti ha continuato a ridursi,

nonostante l’investimento effettuato: nel 2023 il calo è stato dell’8 per cento rispetto all’anno

precedente. Il calo è attribuibile a una ricomposizione dei definiti a favore di procedimenti in

materie più complesse e, all’interno di esse, verso i procedimenti pendenti da più lungo tempo,

in coerenza con l’obiettivo del PNRR. La flessione, infatti, si osserva soprattutto per i

procedimenti non contenziosi (procedimenti di volontaria giurisdizione e procedimenti

speciali), di più spedita definizione e che non rientrano nell’aggregato rilevante per l’obiettivo

PNRR, mentre quelli contenziosi sono aumentati dell’1,6 per cento. Coerentemente con questa

ricomposizione, la complessità media dei casi trattati (approssimata con la durata media delle

materie dei procedimenti definiti) è aumentata dell’8 per cento rispetto al 20226.

Il registro SICID gestisce i procedimenti relativi a quattro aree: civile ordinario, lavoro e previdenza,

procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione. Da tale aggregato, le statistiche ufficiali del Ministero

escludono i procedimenti del giudice tutelare, dell’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e

delle verbalizzazioni di dichiarazione giurata.

Sono pertanto esclusi dall’aggregato PNRR: le separazioni e i divorzi consensuali, i procedimenti di volontaria

giurisdizione e i procedimenti speciali, e sono compresi gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale

e i ricorsi per liquidazione giudiziale.

Cfr. M. Cugno, S. Giacomelli, L. Malgieri, S. Mocetti e G. Palumbo (2022), La giustizia civile in Italia: durata

dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni, Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza”.

Un ulteriore fattore che potrebbe avere influito sulla dinamica dei definiti nel 2023 è l’entrata in vigore della

riforma del processo civile (D.lgs. 149/2022) che potrebbe aver generato, nelle prime fasi, un rallentamento dei

livelli di attività per incorporare le novità introdotte. Va inoltre considerato che l’andamento dei definiti tende ad

Tali dinamiche sono state differenziate tra i tribunali che hanno ricevuto un numero di

addetti, in rapporto alla domanda di giustizia, superiore (trattati) o inferiore (controlli) alla

mediana. Nell’ultimo biennio, quello interessato dall’assunzione degli addetti all’UPP negli

uffici giudiziari, la dinamica dei procedimenti definiti è stata migliore nei tribunali trattati

(Figura 1a). Questi ultimi, inoltre, hanno registrato un’inversione di tendenza nell’abbattimento

dell’arretrato che prima dell’intervento procedeva più lentamente e successivamente, invece,

ha registrato un’accelerazione (Figura 1b).

Figura 1: Principali dinamiche dei procedimenti civili (1)

(a) I procedimenti definiti

(b) I pendenti ultra-triennali

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

(1) Le due figure mostrano la dinamica, tra il 2017 e il 2023 (ponendo il 2021 uguale a 100), dei

procedimenti definiti (figura a sinistra) e di dei procedimenti pendenti ultra-triennali (figura a destra),

distinguendo tra i tribunali che hanno ricevuto un numero di addetti all’UPP, in rapporto ai

procedimenti iscritti, superiore alla mediana (trattati) e inferiore alla mediana (controlli).

Queste evidenze descrittive sono state corroborate dall’analisi empirica che, utilizzando

il metodo delle differenze nelle differenze, ha permesso di ottenere stime quantitative puntuali

e robuste. In particolare, i principali risultati mostrano che i tribunali trattati hanno registrato

una variazione del numero dei procedimenti definiti, rispetto a quelli di controllo, di circa 4

punti percentuali più elevata. L’effetto differenziale è stato più forte per i procedimenti nelle

materie caratterizzate da una durata più elevata (circa 10 punti percentuali) e meno marcato, al

contrario, per i procedimenti meno complessi (circa 2 punti percentuali). Tale risultato è

coerente con gli obiettivi del PNRR, che prevedono l’abbattimento dell’arretrato, concentrato

nelle materie che richiedono in media tempi di risoluzione più elevati.

I tribunali trattati hanno anche registrato, rispetto a quelli di controllo, una maggiore

riduzione dell’arretrato e del disposition time, nell’ordine di oltre 10 e 5 punti percentuali,

rispettivamente.

L’effetto positivo degli addetti all’UPP è stato eterogeneo tra i tribunali. In particolare, il

loro apporto in termini di smaltimento dei procedimenti è stato maggiore in quelli che, prima

della pandemia, erano già caratterizzati da livelli di produttività (misurata con il numero di

essere positivamente correlato con quello degli iscritti. Cfr. S. Giacomelli, S. Mocetti, G. Palumbo e G. Roma

(2017), La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni, Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza”.

procedimenti definiti per giudice) più elevata. Questo risultato suggerisce che una maggiore

efficienza organizzativa degli uffici ha permesso di sfruttare meglio anche le nuove risorse. Non

emergono differenze significative, invece, riconducibili al loro diverso utilizzo e/o alla scelta

del modello organizzativo da parte dell’ufficio; l’assenza di risultati, in questo caso, potrebbe

essere ascrivibile anche alla bassa variabilità osservata tra i tribunali in tali scelte organizzative,

con il netto prevalere nel periodo osservato del modello che prevede l’assegnazione dell’addetto

UPP a un singolo magistrato.

Sebbene il numero complessivo di procedimenti civili definiti nei tribunali non sia ancora

aumentato, l’investimento effettuato ha avuto un impatto positivo sulle definizioni. Rispetto

allo scenario controfattuale, l’effetto è valutabile in un incremento di circa 100.000

procedimenti civili definiti all’anno, su un totale di circa 1,5 milioni, concentrato sui

procedimenti pendenti da più lungo tempo. La tendenza potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi,

in cui si renderanno visibili gli effetti sui procedimenti ancora in corso.

L’analisi ha potuto mettere in luce solo gli impatti di breve periodo dell’investimento.

Ulteriori benefici, in termini di quantità e qualità della risposta di giustizia, potranno osservarsi

in un orizzonte temporale più lungo con il passaggio verso un modello più efficiente di lavoro

e con il sistema in una condizione di più fisiologica operatività, garantita dall’abbattimento

dell’arretrato.

Nell’autunno 2023 sono state concordate con la Commissione europea modifiche al Piano

che hanno determinato un incremento del contingente complessivo di risorse da destinare

all’UPP negli ultimi due anni di PNRR. Le procedure di reclutamento dei nuovi addetti UPP

si sono concluse a giugno 2024. Con l’obiettivo di dare stabilità al processo di innovazione

organizzativa anche oltre l’orizzonte del PNRR, il D.lgs. 151/2022 di attuazione della riforma

Cartabia del processo civile7 ha previsto l’istituzione in via stabile dell’UPP, estendendolo a

tutti gli uffici giudiziari. In tale prospettiva, sarà importante assicurare un corretto

dimensionamento delle risorse complessive da destinare all’UPP, che tenga conto delle effettive

necessità degli uffici dopo il decongestionamento prodotto dal PNRR. Inoltre, in un’ottica di

utilizzo efficiente delle risorse, occorrerà superare gli attuali criteri di distribuzione delle risorse

sul territorio, dettate dagli obiettivi PNRR, in favore di criteri che valorizzino maggiormente

l’effettiva domanda di giustizia.

Il resto del lavoro è così organizzato. La Sezione 2 riporta informazioni di background

sull’istituzione dell’UPP, sul numero degli addetti, sulla loro allocazione tra gli uffici e

sull’attività svolta. La Sezione 3 descrive i dati, le variabili e la strategia empirica. La Sezione

4 presenta i risultati dell’analisi empirica. La Sezione 5 contiene le conclusioni.

D.lgs. 151/2022, in attuazione della L. 206/2021 e della L. 134/2021.

L’UPP: la cornice normativa e l’impiego effettivo nei tribunali

La cornice normativa

L’UPP mira al superamento del modello tradizionale di lavoro negli uffici giudiziari che

vede il giudice gestire individualmente tutte le attività necessarie alla definizione dei

procedimenti a lui assegnati, con la sola esclusione di quelle di carattere specificamente

amministrativo, affidate al personale di cancelleria. L’UPP prevede, invece, un modello basato

sul lavoro in team, nel quale il giudice si avvale di figure di supporto per lo svolgimento di

attività propedeutiche e complementari alla decisione.

Il modello di lavoro in team è una realtà comune a molti paesi8. Inizialmente caratteristica

degli ordinamenti di Common Law9, si è progressivamente diffuso negli ordinamenti di Civil

Law10, sotto la spinta generata dalla difficoltà di fare fronte ad una domanda di giustizia

crescente e dall’accumularsi in molti paesi di un elevato arretrato.

Le specifiche soluzioni adottate nei diversi paesi differiscono sotto vari aspetti, quali ad

esempio le caratteristiche dei soggetti che prestano assistenza ai giudici, le funzioni svolte, i

modelli organizzativi. Con riferimento ai soggetti, le modalità di reclutamento e la tipologia di

contratto offerto (a tempo determinato o indeterminato) orientano la selezione più verso giovani

neolaureati o più verso soggetti che già posseggono un’esperienza professionale e competenze

specifiche. Le funzioni possono essere orientate più verso attività di tipo più segretariale (come

la gestione dell’agenda del giudice o la verbalizzazione delle udienze), oppure verso attività di

studio (ricerca giurisprudenziale), o anche verso attività più prossime alla fase di definizione

della controversia (scrittura di bozze di sentenze). Inoltre, gli assistenti giudiziari possono

essere assegnati a un singolo giudice, a un insieme di giudici o essere inseriti in un pool a

disposizione di una sezione o dell’intero ufficio giudiziario.

In Italia l’UPP è stato introdotto nel 2014 presso le corti di appello e i tribunali ordinari11.

La norma istitutiva prevedeva l’impiego nell’UPP del personale di cancelleria, di coloro che

svolgono presso gli uffici giudiziari il tirocinio formativo12 o la formazione professionale dei

Cfr. D. Amouna, E. Nollet, L. Valluy (2022), Judicial assistants: ethical and managerial concerns. A

comparative study, “Themis Annual Journal”.

Negli Stati Uniti le attività di supporto sono svolte da specifiche e diverse figure professionali: i law clerks si

occupano di svolgere ricerche giurisprudenziali, dottrinali e di elaborare gli schemi delle decisioni, i courtroom

deputy svolgono attività di contenuto più segretariale quale l’assistenza in udienza e la gestione dell’agenda, i

court clerks gestiscono specifiche attività processuali.

Ad esempio, in Francia la figura dell’assistants de justice è stata creata nel 1995. Si tratta perlopiù di dottorandi

in giurisprudenza o aspiranti all’ammissione alla Scuola Nazionale della Magistratura con un contratto di lavoro

part time che svolgono attività di ricerca giurisprudenziale, studio del fascicolo, stesura di bozze di sentenza. Nel

2016 è stata introdotta una nuova figura – il juriste assistant – destinata a soggetti più specializzati e con maggiore

esperienza. In Spagna, a partire dall’inizio degli anni 2020, è stato adottato il modello dell’oficina judicial, che ha

permesso di affrancare i magistrati da numerose incombenze non strettamente connesse al momento decisorio.

D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014.

Articolo 73 del D.L. 69/2013.

laureati13 e dei giudici onorari14. Nel 2017 è stata prevista l’assegnazione all’UPP anche dei

giudici onorari di pace15. Col D.M. 1 ottobre 2015, il Ministro della Giustizia ha adottato le

misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’UPP16. Nel 2018 il Consiglio

Superiore della Magistratura ha adottato proprie Linee guida per l’Ufficio del Processo17.

Con il PNRR (D.L. 80/2021) è stata introdotta una specifica figura professionale

denominata addetto all’UPP ed è stata prevista una specifica disciplina per il reclutamento e la

mobilità del personale assunto nell’ambito del PNRR. I requisiti di accesso previsti sono il

possesso della laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche o titoli equipollenti.

Inoltre, è stato stabilito che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro

presso l’UPP offra una serie di benefici per chi voglia accedere alla magistratura ordinaria e

onoraria, alla professione forense e di notaio18. Viene inoltre concessa la possibilità, nelle

successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio

aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

In termini di mobilità, è stato imposto l’obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per

l’intera durata del contratto a tempo determinato; la mobilità interna è stata limitata ai soli uffici

giudiziari situati nel medesimo distretto.

L’individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all’UPP è stata demandata ai

singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la

predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

Quanto alle attività, l’Allegato II del D.L. 80/2021 individua tra quelle a contenuto

specialistico: lo studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per

procedimento); il supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile

esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare

costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori

nominati ecc.), il supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di

istanze o richieste o la loro gestione, l’organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo,

con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che

presentino caratteri di priorità di trattazione; la condivisione all’interno dell’UPP di riflessioni

su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento;

l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; la ricostruzione del contesto normativo

Articolo 37, comma 5, del D.L. 98/2011.

I giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del D.L. 69/2013, presso le corti di appello e i giudici onorari

di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 12/1941, presso i tribunali.

D. Lgs. 116/2017 di Riforma della magistratura onoraria.

In particolare, il D.M. ha previsto che i presidenti di corti di appello e di tribunali creino gli uffici per il processo

sulla base delle risorse umane disponibili e che i dirigenti amministrativi adottino misure di gestione del personale

coerenti con le determinazioni del capo dell’ufficio. Gli UPP sono assegnati a supporto di uno o più giudici

professionali, tenuto conto in via prioritaria del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonché, per il

settore civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di cui all’articolo 37, comma 1, del D.L.

98/2011. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di cui al comma 1 sono esercitati dai

presidenti di sezione, o dai giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti.

Delibera 15 maggio 2019.

In particolare, viene previsto che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l’ufficio

del processo: costituisca titolo per l’accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio

professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola

di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria.

riferibile alle fattispecie proposte; il supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; il

supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e il

monitoraggio dei risultati; il raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Il PNRR ha previsto inizialmente l’assunzione con contratto a tempo determinato di due

contingenti di addetti all’UPP di 8.250 unità ciascuno, di cui 8.050 per gli uffici di merito e 200

per la Corte di Cassazione19. Con successivi decreti le 8.050 unità sono state ripartite tra le 169

sedi di tribunale e corte di appello20. Complessivamente ai Tribunali sono state destinate 6.315

addetti all’UPP21. Il primo concorso pubblico per il reclutamento del personale assegnato è stato

indetto ad agosto 2021 (a dicembre 2021 per i 57 posti riservati al distretto di Trento).

Al fine di accrescere la capacità di mantenimento in servizio del personale assunto e di

non disperdere l’investimento compiuto nella formazione, nell’autunno del 2023 è stata

concordata con la Commissione europea una modifica al Piano che prevede la proroga al 30

giugno 2026 della durata dei contratti di lavoro già sottoscritti alla data del 25 marzo 2024 e un

secondo ciclo di assunzioni di 4.000 ulteriori unità di addetti all’UPP con contratto di due anni.

Per effetto di tali modifiche il secondo contingente è stato rideterminato in 9.760 unità

complessive, con un incremento di 1.510 unità interamente destinato agli uffici di merito. Ai

Tribunali sono state destinate complessivamente 7.525 unità. Lo scorso aprile è stato bandito il

concorso pubblico distrettuale per il reclutamento di 3.946 unità (sono esclusi i 54 posti riservati

al distretto di Trento) e a giugno sono stati immessi in servizio i vincitori.

A marzo 2024 il Governo ha stabilito che gli addetti all’UPP che al 30 giugno 2026

risultano ancora in servizio e hanno accumulato almeno 24 mesi di lavoro continuativo nella

qualifica potranno partecipare alla procedura di selezione per la stabilizzazione nel ruolo22.

Inoltre, è stato previsto che coloro che risultano vincitori di concorsi a tempo indeterminato in

altre pubbliche amministrazioni possano posticipare l’entrata in ruolo fino alla scadenza del

contratto come addetto all’UPP, previo consenso dell’amministrazione di destinazione.

L’analisi che segue si concentra sul settore civile e sui tribunali, con l’esclusione delle 3

sedi che ricadono nel distretto di Trento (Bolzano, Rovereto e Trento), per le quali il processo

di reclutamento degli addetti UPP ha avuto un iter differenziato e posticipato.

Distribuzione territoriale e dinamica temporale degli addetti all’UPP nei tribunali

Poco meno della metà degli addetti UPP del primo contingente è stata destinata ai

tribunali del Mezzogiorno (Tabella 1). In tale area sono stati assegnati quasi 15 addetti all’UPP

ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media nazionale inferiore a 11; il differenziale si attenua,

ma rimane favorevole al Mezzogiorno, se le risorse vengono rapportate ai procedimenti civili

Contestualmente il PNRR finanziava anche l’assunzione di 5.410 unità di personale tecnico-amministrativo con

contratto a tempo determinato della durata di 3 anni, non prorogabile.

La geografia giudiziaria si compone di 26 distretti di Corte di appello. Ciascun distretto è composto da una o

due Corti di appello (per un totale di 29) e da un numero variabile di tribunali (per un totale di 140).

D.M. 26 luglio 2021 e D.M. 28 settembre 2021.

D.L. 19/2024.

iscritti, un indicatore di domanda che tiene conto del tasso di litigiosità della popolazione, e ai

giudici: gli addetti all’UPP teorici destinati ai tribunali del Mezzogiorno sono stati più di 2,7

per giudice togato presente a fronte di una media inferiore a 2,3 per giudice al Centro Nord.

Tabella 1: Distribuzione degli addetti all’UPP nei Tribunali per macroarea

Unità

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Mezzogiorno

Italia

1.241

1.214

3.054

6.258

Addetti UPP assegnati

per 1.000

100.000 ab.

iscritti

10,46

14,82

10,72

giudice

Addetti UPP effettivi

Marzo

Dicembre

2.692

2.460

4.915

4.612

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

Sono inclusi tutti i tribunali ad eccezione di Bolzano, Rovereto e Trento.

La distribuzione per macroarea riflette la scelta allocativa sottostante, tenendo conto dei

due obiettivi cui erano prioritariamente assegnati dal PNRR: la riduzione del disposition time e

dell’arretrato. Come mostrato nella Figura 2, gli addetti all’UPP sono stati principalmente

destinati ai tribunali che erano caratterizzati ex-ante (nel 2019) da un disposition time più

elevato e da un maggiore numero di pendenti ultra-triennali.

Figura 2: Addetti all’UPP e obiettivi del PNRR (1)

(a) Disposition time

(b) Incidenza dell’arretrato

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

(1) Le due figure mostrano la correlazione tra gli addetti all’UPP e il disposition time (a sinistra) e l’arretrato (a

destra). I pallini blu sono i tribunali del Centro Nord mentre i cerchi rossi sono quelli del Mezzogiorno.

Il numero di addetti all’UPP effettivamente presenti è stato costantemente al di sotto di

quello inizialmente previsto. A marzo 2022, risultavano in servizio presso i Tribunali 4.915

addetti all’UPP, pari al 79 per cento dei posti disponibili23. A dicembre 2023 il tasso di copertura

I laureati in giurisprudenza rappresentavano il 96 per cento dei vincitori. Tale dato riflette sia il contenuto delle

attività da svolgere, sia i benefici derivanti dalla copertura di tale professione per coloro che hanno un profilo

giuridico. L’età media dei vincitori è stata pari a 34 anni.

era sceso al di sotto del 74 per cento. Il dato nazionale, anche in questo caso, nasconde

significative eterogeneità a livello territoriale. Per tutto il periodo, il tasso di copertura delle

posizioni di addetto all’UPP nel Mezzogiorno è stato superiore alla media nazionale (Figura 3).

Per far fronte alle scoperture, si è proceduto a più riprese allo scorrimento delle

graduatorie di idonei. Sebbene ciò abbia consentito la parziale copertura dei posti vacanti, il

tasso di turnover, soprattutto in alcuni tribunali, è stato consistente (Figura 4).

Figura 3: Differenza tra addetti all’UPP ed effettivi

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

(1) Il grafico mostra la differenza tra gli addetti assegnati e quelli effettivi, in rapporto a quelli assegnati per area

e trimestre. Un valore più elevato indica un minore tasso di copertura delle posizioni assegnate e previste.

Figura 4: Il turnover degli addetti all’UPP (1)

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

(1) L’asse delle ascisse (ordinate) riporta la quota di addetti all’UPP entrati (usciti) tra marzo 2022 e dicembre

2023 rispetto al numero di addetti previsti. I pallini blu sono i tribunali del Centro Nord mentre i cerchi rossi sono

quelli del Mezzogiorno.

L’impiego degli addetti all’UPP nei tribunali e l’attività svolta

L’allocazione degli addetti all’UPP tra settori (civile e penale) e le attività ad essi

assegnate sono rimesse ai dirigenti degli uffici, nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli

uffici giudiziari. Al fine di monitorare le scelte effettuate, il Ministero della Giustizia ha avviato

un apposito monitoraggio a cadenza semestrale rivolto a tutte le sedi coinvolte.

A giugno 2023, gli addetti all’UPP in servizio presso i tribunali risultavano distribuiti per

il 51 per cento al settore civile, per il 43 per cento al settore penale e per la quota restante a

servizi trasversali di natura organizzativo-gestionale (ad es. analisi dei flussi).

Con riguardo al modello organizzativo utilizzato in ambito civile, è risultato prevalente il

modello “one-to-one” (utilizzato nel 58 per cento degli UPP costituiti) in cui ogni addetto è

associato in modo esclusivo e continuativo a un singolo magistrato (Figura 5). Sono

relativamente meno diffusi il modello “mini pool” (22 per cento) in cui gli addetti sono

assegnati a un gruppo di magistrati, e il modello a “rotazione” (14 per cento) in cui gli addetti

svolgono specifiche mansioni, a sostegno del lavoro di tutti i magistrati supportati dall’UPP. La

scelta del modello “one to one” può essere spiegata con la maggiore facilità di attuazione di

questo modello, che non comporta uno sforzo di riorganizzazione del lavoro dell’ufficio.

Inoltre, il rapporto individuale con un singolo magistrato facilita l’attività di formazione on the

job degli addetti da parte dei magistrati, maggiormente rilevante nella fase iniziale di

immissione delle nuove risorse. Si tratta però di un modello che non produce una modifica

nell’organizzazione del lavoro e non favorisce il passaggio a un lavoro di team.

Sotto il profilo delle attività, pur con qualche semplificazione, è possibile ricondurre le

mansioni previste dal DL 80/2021 a tre principali ambiti: attività di supporto alla giurisdizione,

attività di raccordo con le cancellerie e attività trasversali di carattere organizzativo-gestionale.

Le attività di supporto alla giurisdizione possono essere di vario contenuto,

comprendendo attività di organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo; attività di

studio e classificazione dei fascicoli (studio del caso e ricerca giurisprudenziale e dottrinale),

così come attività più prossime alla fase di definizione della controversia (scrittura di bozze di

sentenze; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali). Le attività di supporto alla

cancelleria comprendono lo scarico dei procedimenti, la verifica delle comunicazioni e

notificazioni alle parti, l’ausilio alla gestione delle spese di giustizia. Nelle attività cosiddette

trasversali, rientrano le attività di supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione

organizzativa dell’ufficio, quelle di monitoraggio dei flussi e dei risultati.

Gli addetti all’UPP risultano impiegati in via prevalente ad attività di supporto al giudice

(63 per cento). Per il 26 per cento svolgono attività di supporto della cancelleria e solo l’11 per

cento attività trasversali.

Figura 5: Modelli organizzativi e tipi di utilizzo degli addetti all’UPP

Modello organizzativo (1)

attività

trasversali

altro

rotazione 7

mini pool

Tipo di utilizzo (2)

one-to-one

cancelleria

giudice

Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

(1) I modelli organizzativi rilevati sono: “one-to-one”, in cui ogni addetto è associato in modo esclusivo e

continuativo un magistrato, per svolgere funzioni di assistenza all’attività giurisdizionale; “mini pool” in cui gli

addetti sono assegnati a un gruppo di magistrati tra i quali uno svolge la funzione di referente principale per

l’addetto; “rotazione” in cui gli addetti svolgono diverse mansioni, puntuali e verticali, a sostegno del lavoro di

tutti i magistrati; la categoria residuale “altro” in cui gli addetti sono prevalentemente assegnati di volta in volta

ad un fascicolo di prima udienza, lavorando con diversi magistrati. (2) Il tipo di utilizzo prevede attività di

supporto al giudice, alla cancelleria o ad attività trasversali.

Dati e strategia empirica

Dati e variabili

Per misurare i livelli di attività nei tribunali sono stati utilizzati i dati relativi al flusso di

procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti del registro SICID, disponibili per tribunale e

materia e per ogni trimestre dal 2017 al 202324. Da questi dati è possibile ricavare il disposition

time, l’indicatore che approssima il tempo necessario per esaurire i procedimenti aperti (ed è

dato dal rapporto tra i pendenti alla fine dell’anno e il flusso dei definiti nell’arco dello stesso

anno). Inoltre, si osserva la stratigrafia dei pendenti, vale a dire la distribuzione dei pendenti

per anno di iscrizione del procedimento. Sulla base della stratigrafia è possibile definire

l’arretrato – i procedimenti che non sono stati risolti entro i termini di ragionevole durata

previsti dalla legge (tre anni).

La variabile della quale si vuole misurare l’impatto – gli addetti all’UPP – è invece di

origine normativa e amministrativa. La distribuzione del personale assegnato all’Ufficio per il

Processo (UPP) per ciascun tribunale è stata ricavata dagli atti normativi (cfr. Sezione 2). Per

misurare gli addetti all’UPP effettivamente presenti in ciascun tribunale e in ogni trimestre,

sono invece stati utilizzati dati amministrativi del Ministero della Giustizia. Tali dati