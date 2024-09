COMUNICATO STAMPA – PA AL SERVIZIO DI CAIVANO, NUOVE ASSUNZIONI IN COMUNE

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 PA AL SERVIZIO DI CAIVANO, NUOVE ASSUNZIONI IN COMUNE

Pubblicato su inPA il concorso per ulteriori 19 unità di personale

“Queste nuove assunzioni dimostrano ancora una volta l’impegno del Governo per dare un nuovo e decisivo impulso allo sviluppo di Caivano, con servizi sempre più efficienti per i suoi cittadini e le sue imprese – sottolinea il Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo -. Si tratta dunque di un ulteriore passo avanti nel rinnovamento di questo territorio”.

Il concorso, a cura della Commissione Ripam, è finalizzato alla selezione di figure professionali appartenenti all’Area degli operatori esperti, a quella degli istruttori e all’Area dei funzionari e della elevata qualificazione. In particolare:

– n.3 unità con il profilo professionale di Operaio specializzato tecnico manutentivo (Area degli operatori esperti)

– n.8 unità con il profilo professionale di Istruttore contabile (Area degli istruttori)

– n.4 unità con il profilo professionale di Istruttore amministrativo (Area degli istruttori)

– n.2 unità con il profilo professionale di Istruttore tecnico (Area degli istruttori)

– n.2 unità con il profilo professionale di Istruttore direttivo contabile (Area dei funzionari e della elevata qualificazione)

Le candidature vanno presentate entro il prossimo 9 ottobre 2024. Per i vincitori di concorso, è previsto un periodo di permanenza nella sede del Comune di Caivano non inferiore a cinque anni.

Le nuove assunzioni si aggiungono alle 31 già effettuate nei mesi scorsi, tra cui 16 funzionari con diversi profili e 15 vigili urbani.

