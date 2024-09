RPT TESTO CORRETTO: FORZA ITALIA: LUNEDÌ CONFERENZA STAMPA PER INGRESSO GRUPPO CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA DI PSDAZ IN FORZA ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 Si prega di reinviare questo testo corretto:

FORZA ITALIA: LUNEDÌ CONFERENZA STAMPA PER INGRESSO GRUPPO CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA DI PSDAZ IN FORZA ITALIA

Lunedì 9 settembre, alle ore 10:30, presso la sede di Forza Italia in Via in Lucina, 17, si terrà la conferenza stampa per l’ufficializzazione dell’ingresso dell’intero gruppo Psdaz del consiglio regionale della Sardegna in Forza Italia (tre consiglieri regionali di Cagliari, Sassari e Oristano).

Presiederà la conferenza stampa il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani.

All’incontro, parteciperanno il segretario regionale della Sardegna, Pietro Pittalis, i capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli.

Forza Italia continua a crescere e a raccogliere la fiducia di cittadini ed elettori, grazie alla competenza e la concretezza delle sue azioni a livello nazionale e sul territorio.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma