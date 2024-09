(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

4 settembre 2024

Diventare OSS, a ottobre corso di formazione gratuito di 1.000 ore

Il 9 settembre incontro di orientamento organizzato da Insieme per il lavoro e Sportello lavoro del Comune di Bologna

È in partenza il 1° ottobre a Bologna un corso gratuito di 1.000 ore per diventare operatore/operatrice socio sanitario/a. Lo organizza Oasi Formazione in collaborazione con Oasi Lavoro e in partnership con il Consorzio Blu. Per conoscerne i dettagli e per approfondire tutti gli aspetti legati alla professione di OSS, Insieme per il lavoro e lo Sportello lavoro del Comune di Bologna organizzano una mattinata di orientamento : l’appuntamento è per lunedì 9 settembre alle 10 in vicolo Bolognetti 2 (primo piano) a Bologna.

Durante la mattinata verranno analizzate le caratteristiche della formazione, le competenze da raggiungere, le opportunità di lavoro post-corso, e verrà offerta assistenza all’iscrizione gratuita delle persone interessate, da effettuarsi entro il 15 settembre.

Per partecipare all’incontro orientativo del 9 settembre è necessario compilare questo form: [ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTbVXDyv66K9bTuS-e0LX4PF_cSOtS3YFJCjS_BW7_e5nVQ/viewform | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTbVXDyv66K9bTuS-e0LX4PF_cSOtS3YFJCjS_BW7_e5nVQ/viewform ]

IL CORSO

Il corso gratuito da operatore/operatrice socio sanitario/a in partenza il 1° ottobre a cura di Oasi Formazione è rivolto a persone maggiorenni residenti o domiciliate in Emilia-Romagna; con diploma di scuola secondaria di primo grado (per i titoli di studio stranieri conseguiti in Paesi europei è necessaria la traduzione giurata e se conseguiti in Paesi extra europei è necessaria la dichiarazione di valore); con candidatura a missione di lavoro in somministrazione; che abbiano padronanza della lingua italiana (attestato B1 oppure, in mancanza di questo, accertamento delle competenze linguistiche a seguito della somministrazione di un test).

I SERVIZI PER IL LAVORO DI COMUNE E CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Insieme per il lavoro è il servizio gratuito di Città metropolitana, Comune di Bologna, Arcidiocesi e Regione Emilia-Romagna, dedicato all’accompagnamento di chi è alla ricerca di un’occupazione, aperto a tutte le persone che vivono nel territorio metropolitano di Bologna. Sono oltre 600 le imprese che collaborano con il progetto che dal 2017 ha mediato 2.700 inserimenti lavorativi.

Lo Sportello comunale per il lavoro è il servizio del Comune di Bologna dedicato all’orientamento delle persone in cerca di lavoro o di una formazione professionalizzante. Dal luglio 2023, quando è nato l’Ufficio comune Sviluppo economico, imprese, occupazione, Città metropolitana e Comune di Bologna, Insieme per il lavoro e lo Sportello lavoro hanno avviato una proficua collaborazione per rispondere in maniera sempre più mirata alle esigenze delle persone e delle imprese sui temi dell’occupazione.

