(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Sanità: Misiani (Pd), da Gimbe analisi impietosa, governo e maggioranza parlano d’altro

“L’analisi della fondazione Gimbe sulla spesa pubblica per la sanità è impietosa: nel 2023 l’Italia si colloca solo al 16° posto tra i 27 Paesi europei dell’area Ocse e in ultima posizione tra quelli del G7. La spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del PIL, percentuale inferiore sia rispetto alla media Ocse del 6,9%, sia rispetto alla media europea del 6,8%. In un Paese normale si discuterebbe di questo, in vista della legge di bilancio. In Italia, no: governo e maggioranza parlano di altro. Ma tutti i nodi prima o poi vengono al pettine”. Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria Pd.

