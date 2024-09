NOTA STAMPA – Allerta meteo n. 111 del 02/09/2024 – Giallo per temporali.

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 ALLERTA

METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

DOCUMENTO N.

DATA EMISSIONE

INIZIO VALIDITA’

FINE VALIDITA’

111/2024

02/09/2024 11:50

02/09/2024 12:00

04/09/2024 00:00

dalle ore 12:00 di lunedì 02/09/2024

ZONE DI ALLERTA:

A1: Montagna romagnola (FC, RN)

A2: Alta collina romagnola (RA, FC, RN)

B1: Bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN)

B2: Costa romagnola (RA, FC, RN)

C1: Montagna bolognese (BO)

C2: Collina bolognese (BO, RA)

D1: Pianura bolognese (BO, FE, RA)

D2: Costa ferrarese (FE)

D3: Pianura ferrarese (FE)

E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO)

E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO)

F1: Pianura modenese (RE, MO)

F2: Pianura reggiana (RE)

F3: Pianura reggiana di Po (PR, RE)

G1: Montagna piacentino-parmense (PC, PR)

G2: Alta collina piacentino-parmense (PC, PR)

H1: Bassa collina piacentino-parmense (PC, PR)

H2: Pianura piacentino-parmense (PC, PR)

CRITICITA’

IDRAULICA

CRITICITA’

IDROGEOLOGICA

CRITICITA’ PER

TEMPORALI

VENTO

TEMPERATURE

ESTREME

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

GIALLO

VERDE

VERDE

PIOGGIA CHE

STATO DEL

CRITICITA’

COSTIERA

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ALLERTA

METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

DOCUMENTO N.

DATA EMISSIONE

INIZIO VALIDITA’

FINE VALIDITA’

111/2024

02/09/2024 11:50

02/09/2024 12:00

04/09/2024 00:00

dalle ore 00:00 di martedì 03/09/2024

ZONE DI ALLERTA:

A1: Montagna romagnola (FC, RN)

A2: Alta collina romagnola (RA, FC, RN)

B1: Bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN)

B2: Costa romagnola (RA, FC, RN)

C1: Montagna bolognese (BO)

C2: Collina bolognese (BO, RA)

D1: Pianura bolognese (BO, FE, RA)

D2: Costa ferrarese (FE)

D3: Pianura ferrarese (FE)

E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO)

E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO)

F1: Pianura modenese (RE, MO)

F2: Pianura reggiana (RE)

F3: Pianura reggiana di Po (PR, RE)

G1: Montagna piacentino-parmense (PC, PR)

G2: Alta collina piacentino-parmense (PC, PR)

H1: Bassa collina piacentino-parmense (PC, PR)

H2: Pianura piacentino-parmense (PC, PR)

CRITICITA’

IDRAULICA

CRITICITA’

IDROGEOLOGICA

CRITICITA’ PER

TEMPORALI

VENTO

TEMPERATURE

ESTREME

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

PIOGGIA CHE

STATO DEL

CRITICITA’

COSTIERA

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

ALLERTA

METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

DESCRIZIONE DEI FENOMENI

Per la giornata di lunedì 2 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti

e danni associati. I fenomeni temporaleschi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e

rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.

Per la giornata di martedì 3 settembre non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si

escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti e danni associati.

Tendenza nelle successive 48 ore:

intensificazione

stazionarietà

attenuazione

in esaurimento

RIFERIMENTI E CONTATTI

Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Per ulteriori informazioni di carattere meteorologico:

Centro Funzionale Regione Emilia Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima

https://www.arpae.it/sim/

Per ulteriori informazioni di protezione civile:

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Emilia Romagna

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/

PER IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE REFERENTE CENTRO FUNZIONALE

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Elisa Comune

Piero Tabellini

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.

12/02/1993, n.39

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.

12/02/1993, n.39