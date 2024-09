(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 FROSINONE, BATTISTI: BUON LAVORO A NUOVO QUESTORE MORELLI

“Desidero rivolgere al nuovo questore di Frosinone, Pietro Morelli,

insediatosi oggi, le mie congratulazioni per il nuovo incarico. Ho molto

apprezzato le sue parole sulla necessità di svolgere un di lavoro di

squadra, che coinvolga tutti gli attori istituzionali, per il contrasto

alla criminalità organizzata. Non posso far altro che augurargli buon

lavoro a tutela della sicurezza e della legalità nel nostro territorio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Ringrazio – prosegue – l’ex questore Domenico Condello, che sarà impegnato

alla reggenza dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei

Deputati, per lo straordinario impegno profuso durante il suo incarico a

Frosinone”.

2 settembre 2024