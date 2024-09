(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Carceri, domani l’On. Mazzetti (FI) in visita a Sollicciano

Firenze, 1° set. – Continuano le visite di Forza Italia nelle carceri italiane e toscane. “Dopo la sezione circondariale di Prato, domani sarò in visita a quello di Sollicciano e nelle prossime settimane visiterò quello di Pistoia, completando le visite nelle carceri del mio collegio. Siamo convinti che siano necessari pene severe per chi è giudicato definitivamente colpevole senza mai ledere la sua dignità di individuo, quand’anche carcerato; allo stesso modo, bisogna garantire strutture idonee e vivibili e condizioni di lavoro non emergenziali al personale impiegato nelle carceri”. A dirlo è Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e membro VIII Commissione (ambiente, territorio, lavori pubblici), che domani mattina visiterà il carcere di Sollicciano (Firenze). La visita rientra nell’iniziativa ‘Estate in carcere’, promossa da Forza Italia e dal dipartimento giustizia di FI. In precedenza, Mazzetti ha visitato il carcere di Prato, la Dogaia, per il quale si è impegnata “a ottenere correttivi e migliorie”, promuovendo anche “altre iniziative all’interno del carcere”. A margine della visita, è previsto un punto stampa alle ore 13 all’ingresso del carcere.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma