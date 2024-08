(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Ue, Silvestroni (FDI): Nomina di Fitto un passo avanti per il Paese

“La nomina di Raffaele Fitto a commissario europeo rappresenta una significativa opportunità per l’Italia. Fitto incarna il profilo ideale per aumentare l’influenza dell’Italia all’interno delle politiche europee, essendo uno dei fondatori dell’Unione. La sua comprovata esperienza nella gestione del Pnrr e il suo percorso politico, che include ruoli in Parlamento e in diverse istituzioni, gli consentiranno di portare a Bruxelles benefici concreti per il nostro Paese”.

Commenta così il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

