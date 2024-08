(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 BR: Toccalini (Lega), ottima notizia arresto Bertulazzi

Roma, 29 ago. – “Ottima notizia l’arresto in Argentina, ai fini dell’estradizione, di Leonardo Bertulazzi, con l’auspicio che tutti gli assassini brigatisti che sono scappati all’estero finiscano nelle galere italiane come meritano e come accaduto per altri criminali come Cesare Battisti.”

Così il deputato della Lega Luca Toccalini.