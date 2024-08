(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Martusciello a Fdi: “Non perdiamoci in tatticismi”

Tema e’ chi se la sente di candidarsi perché sa di poter vincere

“Il tema non è a chi spetta il candidato presidente della Regione Campania ma chi se la sente di candidarsi perché sa di poter vincere”.

Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

“Agli amici di Fratelli di Italia – prosegue Mattia- chiedo di unirsi a noi e di credere nella possibilità di cambiare il governo della Regione. Appena due mesi fa ho rotto il muro delle centomila preferenze risultando il più votato della Campania per il centrodestra. Non ci siamo fermati nemmeno un attimo nonostante il successo. Non perdiamoci in tatticismi. Unitevi subito alla campagna elettorale”, e’ l’appello del coordinatore forzista.

