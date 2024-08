(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

Potenza. Rosa (FdI): Sinistra discrimina escludendo disabili da bando comunale

“Sono vergognosi e senza fondamento gli attacchi di xenofobia e discriminazione mossi da Basilicata Casa Comune al capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Antonio Vigilante, ‘reo’ di aver sollevato il problema del bando ‘LA BELLA ESTATE PER LA TERZA ETÀ 2024’ del Comune di Potenza, che prevede il soggiorno in una località turistica per ultrasessantacinquenni ma che escludeva i soggetti ‘affetti da disabilità psichica’, sì proprio ‘affetti’, in barba al fatto che i disabili non sono malati, e quelli ‘autonomi’, senza ‘limitazioni di deambulazione’. Attacchi vergognosi e soprattutto gratuiti, frutto di una incapacità politica ed amministrativa a cui ci hanno abituato certi personaggi che, per ‘scusare’ i propri errori non sanno far altro che buttare tutto in ‘caciara’. Il vero problema, quello che Basilicata Casa Comune, nata per essere il partito dei Vescovi, ma dagli stessi sconfessato, non vi dirà è che, in data 11 agosto, il Comune ha ricevuto una istanza, via pec, per cambiare il bando, così come l’hanno ricevuta tutti i parlamentari eletti in Basilicata. Pec per la quale personalmente mi sono attivato interessando il consigliere Vigilante che si è prodigato per sollevare il problema, nel silenzio del sindaco Vincenzo Telesca.

Questo dimostra come la sinistra è sempre pronta a dare lezioni ma mai il buon esempio. Basilicata Casa Comune non si dovrebbe preoccupare dell’attività di Vigilante ma chiedersi perché i parlamentari della sua parte politica non si sono attivati. Oggi sono al Governo cittadino ed è loro responsabilità non effettuare scelte discriminatorie. Sono ridicole le ‘scuse’ postume su presunte carenze di budget. Né possiamo accettare i toni trionfalistici per aver corretto il bando, rendendolo inclusivo, come doveva essere dall’inizio. Ancora una volta, si dimostra l’inconsistenza intellettuale e politica di certa sinistra che agita lo spauracchio della xenofobia per cercare di coprire la propria totale inconcludenza. Amministrare ha bisogno di contenuti; ed escludendo le persone disabili e non autosufficienti dimostrano che è la sinistra che discrimina”.

Lo dichiara in una nota il senatore lucano di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.

