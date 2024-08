(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 COMUNICATO

GROTTE DI COLLEPARDO, BATTISTI (PD): CHIUSE DA UN ANNO, LA REGIONE

CONSIDERA IL NOSTRO TERRITORIO DI SERIE B

“Un anno esatto dalla chiusura delle Grotte di Collepardo. Un anno di

cancelli chiusi, erbacce, nessun intervento di manutenzione e promesse non

mantenute dalla Regione Lazio. Un gravissimo danno di immagine, turistico

ed economico non solo per Collepardo, ma per l’intero territorio. Lo

testimoniano i dati: dopo l’accordo che abbiamo raggiunto con la precedente

amministrazione Zingaretti con il Parco Monti Ausoni per la gestione a

Laziocrea delle Grotte di Pastena e Collepardo, sono stati raggiunti picchi

di aumenti di presenze turistiche del 127%, con 22 mila visitatori solo nel

2022. Numeri che hanno significato ritorno economico e di immagine per il

comprensorio e la Provincia di Frosinone e che oggi rappresentano solo un

lontano ricordo”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.

“Ho già presentato una interrogazione in Consiglio regionale – prosegue –

risalente a circa tre mesi fa per chiedere spiegazioni a Rocca ed ai

consiglieri regionali del territorio sui tempi di riapertura. Non è stata

mai discussa, ma subito dopo, la Regione ha assunto l’impegno di stanziare

i fondi necessari per la riapertura del sito. Hanno risposto con le solite

promesse, mentre la realtà racconta di un monumento naturalistico, tra i

più attrattivi di Italia, ancora chiuso al pubblico. Uno spettacolo triste

e desolante e la conferma che la giunta Rocca continua a considerare il

nostro come un territorio di serie B. Continuerò a chiedere spiegazioni per

tenere informati i tanti cittadini preoccupati da questo stallo – conclude

-, le promesse vanno mantenute”.

25 agosto 2024