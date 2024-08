(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016, SIGISMONDI (FDI): NON SI DIMENTICA. IMPEGNATI PER ACCELERARE RICOSTRUZIONE E RECUPERO IDENTITÀ

“Il 24 agosto 2016 è una data che non si dimentica. Otto anni fa un terribile terremoto colpì Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, devastando 140 comuni e causando 299 vittime. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, con il cuore vicino a chi ancora soffre e lavora ogni giorno per tornare alla normalità. Siamo impegnati nell’accelerare la ricostruzione e restituire a queste terre l’identità perduta in quel tragico terremoto”.

La nota del senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

