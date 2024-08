Comunicato stampa – Certificati di malattia: Sostanziale stabilità nel primo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, trainante il settore privato con il 75,5% Verifiche ispettive in calo, aumentano efficienza e affidabilità delle certifica…

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

Polo unico di tutela

della malattia

Certificati di malattia e visite mediche di controllo domiciliari

I dati riportati nel presente Osservatorio Statistico si riferiscono al numero di certificati medici inviati dal medico e le visite

mediche di controllo domiciliari effettuate dall’Istituto.

Polo unico di tutela della malattia

I-II trimestre 20241

Scopo di questo osservatorio è monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro

per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico.

Vengono presi a riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche

di controllo domiciliari effettuate dall’Istituto. Il fenomeno è osservabile sia in

termini assoluti che relativi, con particolare riferimento a:

l’incidenza dei certificati medici rispetto al numero

potenzialmente interessati da un evento di malattia;

lavoratori

l’incidenza delle visite mediche di controllo rispetto al numero di certificati

medici pervenuti.

Nel mese di dicembre 2023, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti

interessati al controllo d’ufficio dello stato di malattia da parte dell’Inps è stato di

circa 15,6 milioni di lavoratori, di cui 3,2 nel settore pubblico (polo unico) e 12,4

nel settore privato (assicurati). L’Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta

del datore di lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,7 milioni) e per

lavoratori pubblici non appartenenti al Polo unico (circa 49 mila unità).

Per quanto riguarda la certificazione di malattia2, come risulta evidenziato nel

prospetto 1, nel primo semestre dell’anno 2024 sono arrivati complessivamente

15,7 milioni di certificati, di cui 11,8 milioni (75,5%) dai lavoratori del settore

privato. L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 è molto lieve (+1,3%)

e si declina in modo molto diverso tra i due trimestri. In particolare, nel primo

trimestre 2024, per quanto riguarda l’andamento tendenziale si osserva un

decremento dei certificati del -3,7%, mentre nel secondo trimestre vi è un

incremento pari al +8,3%.

In entrambi gli anni la variazione congiunturale tra il primo e il secondo trimestre,

data la stagionalità del fenomeno, risulta ovviamente negativa, più elevata nel

2023 (-28,9%) e più moderata nel 2024 (-20,1%).

I dati completi sono pubblicati nelle banche dati statistiche dell’INPS https://www.inps.it/osservatoristatistici/17.

L’Osservatorio sulle certificazioni di malattia si riferisce a tutti i tipi di certificato per astensione dal lavoro rilasciati ai

lavoratori, quindi a partire dal 2020 anche per le nuove patologie introdotte per la pandemia, che oltre alle malattie ordinarie

e alle infezioni da COVID 19 vere e proprie, comprendono anche i certificati emessi per quarantena e le astensioni dal lavoro

disposte per i lavoratori fragili. Tuttavia, le tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, cioè

l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva, sono state riconosciute fino al 31 dicembre 2021 (cfr, Messaggio INPS 679/2022).

Prospetto 1 – Certificati medici presentati nel primo e nel secondo trimestre degli anni 2023 e 2024

distinti per settore e tipologia

Settore Privato

Assicurato

Assicurato

I trimestre 2023

Settore Pubblico

TOTALE

%certificati per settore di

provenienza

Non Polo

Unico

Polo Unico

28.918

74,9%

II trimestre 2023

671.373

20.057

76,5%

Totale periodo 2023

%certificati per settore di

provenienza

48.975

75,6%

I trimestre 2024

932.727

27.595

75,1%

II trimestre 2024

712.710

Totale periodo 2024

24,9%

22.221

76,0%

%certificati per settore di

provenienza

24,4%

%certificati per settore di

provenienza

23,5%

%certificati per settore di

provenienza

25,1%

%certificati per settore di

provenienza

TOTALE

TOTALE

24,0%

49.816

75,5%

24,5%

Variazioni tendenziali

I trimestre 2024/

Itrimestre 2023

-2,6%

-9,1%

-3,5%

-4,1%

-4,6%

-4,2%

-3,7%

II trimestre 2024/

IItrimestre 2023

10,4%

10,8%

10,4%

II trimestre 2023/

I trimestre 2023

-26,2%

-34,5%

-27,5%

-33,3%

-30,6%

-33,2%

-28,9%

II trimestre 2024/

I trimestre 2024

-18,3%

-23,6%

-19,0%

-23,2%

-19,5%

-23,1%

-20,1%

-3,0%

Variazioni congiunturali

Totale periodo 2024/

Totale periodo 2023

Nel grafico che segue sono rappresentate le numerosità dei certificati per anno e

trimestre di presentazione, distinte per settore di attività del lavoratore: in

entrambi i settori il numero di certificazioni di malattia è più elevato nel primo

semestre 2024 rispetto ai valori dell’anno precedente. L’incremento complessivo

risulta leggermente più consistente nel settore pubblico (+1,7%) rispetto a quella

che si osserva nel settore privato (+1,2%).

Grafico 1 – Numero certificati medici presentati nel primo e nel secondo trimestre degli anni 2023

e 2024 distinti per settore

SETTORE PUBBLICO

SETTORE PRIVATO

1^ TRIMESTRE

1^ TRIMESTRE

2^ TRIMESTRE

2^ TRIMESTRE

Analizzando i dati più nel dettaglio, nel Prospetto 2 si nota che la diminuzione dei

certificati con riferimento al I trimestre dei due anni considerati (complessivamente

del -3,7%), è lievemente maggiore nel nord Italia (-4,4%) rispetto al centro (3,5%) e al sud (-2,5%), è maggiore per le donne (-4,4%) ed è più elevata per le

età comprese tra i 30 e i 49 anni (-6,6%) e molto meno per le età più avanzate (1,9% per la classe ’50 anni e oltre’); per i giovani (fino a 29 anni) si registra un

lieve incremento dei certificati dello 0,8%.

Diversa è la situazione per il secondo trimestre dei due anni quando il numero dei

certificati passa da 6,4 a 7,0 milioni con un incremento complessivo del +8,3% che

risulta di simile consistenza nelle regioni del centro e del nord (+9,7% e +9,2%)

e meno elevato al sud (+5,8%). L’incremento è inoltre maggiore per le donne

(+9,3%) rispetto agli uomini (+7,4%), e per i lavoratori e le lavoratrici nelle età

più giovani (+13,2% nella classe ‘fino a 29 anni’).

Prospetto 2 – Numero certificati medici presentati nel primo e nel secondo trimestre degli anni

2023 e 2024 per area geografica, genere e classe di età, distinti per settore

I Trimestre 2023

Totale

I Trimestre 2024

Variazioni %

Privato

Pubblico

TOTALE

Privato

Pubblico

TOTALE

Privato

Pubblico

-3,5%

-4,2%

-3,7%

TOTALE

Area geografica

842.858

796.028

-4,2%

-5,6%

-4,4%

CENTRO

464.013

443.110

-3,2%

-4,5%

-3,5%

957.420

931.181

-2,4%

-2,7%

-2,5%

Genere

MASCHI

578.728

561.908

-2,9%

-2,9%

-2,9%

FEMMINE

-4,3%

-4,6%

-4,4%

Classe di età

FINO A 29 ANNI

81.917

84.569

30-49 ANNI

851.247

819.778

-7,4%

-3,7%

-6,6%

50 ANNI ED OLTRE

-0,2%

-4,9%

-1,9%

II Trimestre 2023

Totale

II Trimestre 2024

Privato

Pubblico

TOTALE

Privato

Pubblico

TOTALE

Variazioni %

Privato

Pubblico

10,4%

TOTALE

Area geografica

542.172

608.918

12,3%

CENTRO

293.796

328.469

11,8%

675.645

731.093

Genere

MASCHI

410.410

447.170

FEMMINE

10,9%

Classe di età

FINO A 29 ANNI

846.155

61.355

907.510

956.364

71.391

13,0%

16,4%

13,2%

30-49 ANNI

559.258

630.182

12,7%

50 ANNI ED OLTRE

891.000

966.907

Nei due prospetti che seguono sono esposti per ciascuno dei due trimestri in

esame, oltre al numero di certificati, anche alcuni indicatori di interesse costruiti

tenendo conto sia dei lavoratori coinvolti dall’evento di malattia nel periodo di

riferimento3, sia dei giorni di malattia indicati nei certificati stessi.

Prospetto 3 – Numero certificati e indici di relatività – Primo trimestre 2023 e 2024

I TRIMESTRE

Privato

Pubblico

Privato

Variazioni %

Pubblico

Privato

Pubblico

Numero certificati medici

-3,5%

-4,2%

Numero lavoratori con almeno un giorno di

malattia

-3,1%

-2,6%

-3,7%

-4,2%

Numero medio certificati per lavoratore

Giornate medie di malattia per

lavoratore

Giornate medie di malattia per

lavoratore con almeno un giorno di

malattia

Giornate medie di malattia per

certificato

Numero giorni di malattia

Percentuale di lavoratori con almeno

un giorno di malattia sul totale dei

lavoratori

Come evidenziato nel prospetto 3, complessivamente le giornate totali di malattia

nel primo trimestre 2024 sono state circa 31,0 milioni nel settore privato e 9,2

milioni nel pubblico, con un decremento rispettivamente del 3,7% e del 4,2%

rispetto all’analogo valore del 2023.

Con riferimento ai valori medi, si ha in generale una certa stabilità dei periodi di

malattia: mediamente le giornate di malattia per certificato nel I trimestre 2024

sono state 4,7 nel settore privato (contro le 4,8 del primo trimestre 2023) e 4,2

nel settore pubblico. Le giornate medie di malattia per ciascun lavoratore con

almeno un giorno di malattia, sono passate da 8,8 nel primo trimestre 2023 a 8,7

nel primo trimestre 2024 per il settore privato e da 8,4 a 8,3 per il settore pubblico.

Per quanto riguarda il secondo trimestre, così come evidenziato nel prospetto 4, le

giornate totali di malattia nel 2024 sono state circa 25,8 milioni nel settore privato

e 7,3 milioni nel pubblico, con un incremento rispettivamente del 4,2% e del 8,3%

rispetto all’analogo valore del 2023. Per quanto riguarda i valori medi, anche nel

II trimestre si rileva una stabilità dei periodi di malattia: mediamente le giornate

di malattia per certificato sono state 4,9 nel settore privato (contro le 5,0 del

secondo trimestre 2023) e 4,4 nel settore pubblico (contro le 4,5 del 2023). Le

giornate medie di malattia per ciascun lavoratore con almeno un giorno di malattia,

Uno stesso lavoratore può presentare più di un certificato nel periodo osservato.

sono passate da 9,1 nel secondo trimestre 2023 a 9,0 nel secondo trimestre 2024

per il settore privato e da 8,3 a 8,4 per il settore pubblico.

Prospetto 4 – Numero certificati e indici di relatività – Secondo trimestre 2023 e 2024

II TRIMESTRE

Privato

Pubblico

Privato

Variazioni %

Pubblico

Privato

Pubblico

Numero certificati medici

10,4%

Numero lavoratori con almeno un giorno di

malattia

809.785

869.442

Numero medio certificati per lavoratore

Giornate medie di malattia per

lavoratore

Giornate medie di malattia per

lavoratore con almeno un giorno di

malattia

Giornate medie di malattia per

certificato

Numero giorni di malattia

Percentuale di lavoratori con almeno

un giorno di malattia sul totale dei

lavoratori

In conclusione, mentre nel primo trimestre 2024, c’è stato una lieve diminuzione

non solo dei certificati ma anche dei lavoratori con almeno un evento di malattia e

del numero complessivo di giornate rispetto all’analogo periodo del 2023, ma le

durate medie della malattia (sia per certificato che per singolo lavoratore) sono

rimaste praticamente invariate, nel secondo trimestre 2024 rispetto allo stesso

periodo del 2023 c’è stato un incremento dei certificati, dei lavoratori in malattia e

del numero complessivo delle giornate, ma anche in questo trimestre non si sono

registrate significative variazioni sulle durate medie della malattia.

Per quanto riguarda l’attività di verifica ispettiva dello stato di malattia del

lavoratore, nel primo trimestre 2024 sono state effettuate circa 230 mila visite

fiscali, in diminuzione (-29%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

(prospetto 5) e tale andamento si riscontra in entrambi i settori: -14,1% nel privato

e -42% nel pubblico. In termini relativi il numero delle visite mediche per mille

certificati pervenuti è in diminuzione in entrambi i settori passando da 22 a 20 nel

privato e da 76 a 46 nel pubblico.

Con riferimento alla distribuzione territoriale, il Nord presenta la minore variazione

negativa del numero di visite effettuate (-24,2% vs -33,7% del Centro e -30,3%

del Sud). Si riscontra inoltre una diminuzione più consistente del numero di visite

per le donne (-33,9% vs -23,1% per gli uomini) e per la fascia di età al di sopra

dei 50 anni (-32,7%).

Prospetto 5 – Numero visite mediche di controllo domiciliari per area geografica, genere e classe

di età, distinti per settore – 1° trimestre 2023 e 2024

I TRIMESTRE

Totale

Privato

Pubblico

Totale

Variazioni %

Privato

Pubblico

100.305 229.685 – 14,1% – 42,0%

Totale

Privato Pubblico

Totale

150.549

172.988

323.537

129.380

Centro

57.611

36.803

56.135

52.070

38.585

82.333

109.681

75.388

138.468

54.367

28.216

46.797

28.776

21.802

49.727

83.143

50.018

96.524

-5,6%

-23,3%

-16,6%

-44,7%

-43,5%

-39,6%

-24,2%

-33,7%

-30,3%

Maschi

Femmine

90.605

59.944

55.500

117.488

146.105

177.432

77.375

52.005

35.016

65.289

112.391

117.294

-14,6%

-13,2%

-36,9%

-44,4%

-23,1%

-33,9%

Fino a 29

30-49

50 e oltre

15.715

64.430

70.404

6.261

58.522

108.205

21.976

122.952

178.609

14.583

54.083

60.714

4.112

36.710

59.483

18.695

90.793

120.197

-7,2%

-16,1%

-13,8%

-34,3%

-37,3%

-45,0%

-14,9%

-26,2%

-32,7%

Numero medio di visite per

mille certificati

– 29,0%

I lavoratori principalmente interessati agli accertamenti medico fiscali sono gli

assicurati del settore privato e i pubblici del Polo unico per i quali possono essere

effettuate visite su richiesta dell’azienda o disposte d’ufficio dall’Inps.

Il prospetto 6 mette in evidenza come la diminuzione nel primo trimestre 2024 del

numero di accertamenti effettuati nel settore pubblico, sia dovuta in modo

particolare alle visite effettuate d’ufficio (-70,8%) mentre non si evidenzia una

significativa differenza di decrescita tra le visite d’ufficio (-13,1%) e le datoriali (14,4%) effettuate per i lavoratori privati.

Prospetto 6 – Esiti visite mediche di controllo domiciliare per tipologia di visita – 1° trimestre 2023

e 2024

I TRIMESTRE

Privato assicurato

D’ufficio

Totale numero visite mediche di

controllo effettuate

– conferma prognosi con idoneità

– conferma prognosi senza idoneità

– riduzione prognosi con idoneità

– riduzione prognosi senza idoneità

– assente giustificato

105.977

Richieste

datoriali

37.293

Pubblico Polo unico

D’ufficio

Richieste

datoriali

61.392

111.080

Privato assicurato

D’ufficio

92.142

Variazioni %

Pubblico Polo unico

Richieste

datoriali

31.912

D’ufficio

Richieste

datoriali

Privato assicurato

Pubblico Polo unico

D’ufficio

Richieste

datoriali

D’ufficio

Richieste

datoriali

17.915

81.662

– 13,1%

– 14,4%

– 70,8%

– 26,5%

9.625

7.763

9.989

32.103

8.257

6.418

3.768

23.310

-14,2%

-17,3%

-62,3%

-27,4%

68.373

19.873

40.310

59.964

60.669

17.574

10.951

46.002

-11,3%

-11,6%

-72,8%

-23,3%

3.453

2.357

-31,7%

-18,6%

-79,5%

-27,9%

-26,3%

-15,9%

-82,4%

-28,5%

9.953

4.048

3.322

7.253

8.496

3.247

4.081

-14,6%

-19,8%

-71,0%

-43,7%

13.935

5.130

7.143

10.954

11.893

4.281

2.109

7.689

-14,7%

-16,5%

-70,5%

-29,8%

Tasso di riduzione prognosi ogni

cento visite

Numero medio giorni di riduzione

prognosi

– assente non giustificato/sconosciuto

Tasso di idoneità ogni cento visite

Come si può osservare, il tasso di riduzione della prognosi che misura il numero di

visite con riduzione della prognosi rispetto al numero di visite effettuate, risulta

essere in leggera diminuzione per la generalità delle visite fiscali sia d’ufficio che

datoriali mentre, per entrambi i settori, il numero medio di giorni di riduzione

prognosi è in leggero aumento per le visite datoriali e in lieve diminuzione per

quelle d’ufficio.

Con riferimento al tasso di idoneità, che misura il numero di visite con esito idoneità

al lavoro rispetto al numero di visite effettuate, dal confronto tendenziale si

riscontra una leggera variazione negativa per tutte le tipologie di visita sia per gli

assicurati del privato che per i lavoratori del Polo unico ad eccezione, per questi

ultimi, delle visite disposte d’ufficio (17 vs 21,5).

Dal prospetto 7 si osserva che, come riscontrato per il primo trimestre anche nel

secondo trimestre 2024 il numero delle visite fiscali, complessivamente circa 208

mila, è in diminuzione (-32,4%) rispetto a quelle effettuate nel secondo trimestre

2023.

Tale andamento risulta più accentuato per le visite eseguite nel settore pubblico

rispetto a quello privato (-47,7% vs -14,7%); anche in termini relativi il numero

medio di visite per mille certificati è in diminuzione (da 48 a 30), tendenza più

marcata nel settore pubblico (da 109 a 52).

Nel secondo trimestre 2024 le percentuali di variazione negativa più alte rispetto

al medesimo periodo del 2023, si possono riscontrare nell’area territoriale del

Centro (-37,2%), per il genere femminile (-38,1%) e per i lavoratori con età

superiore ai 50 anni (-37,5%).

Prospetto 7 – Numero visite mediche di controllo domiciliari per area geografica, genere e classe

di età, distinti per settore – 2° trimestre 2023 e 2024

II TRIMESTRE

Totale

Privato

Pubblico

Totale

Privato

142.525 165.340 307.865

121.541

Pubblico

Variazioni %

Totale

Privato Pubblico

86.484 208.025 – 14,7% – 47,7%

Totale

– 32,4%

Centro

52.748

35.883

53.894

50.819

35.562

78.959

103.567

71.445

132.853

52.026

26.688

42.827

24.876

18.154

43.454

76.902

44.842

86.281

-1,4%

-25,6%

-20,5%

-51,0%

-49,0%

-45,0%

-25,7%

-37,2%

-35,1%

Maschi

Femmine

87.908

54.617

55.304

110.036

143.212

164.653

74.770

46.771

31.339

55.145

106.109

101.916

-14,9%

-14,4%

-43,3%

-49,9%

-25,9%

-38,1%

Fino a 29

30-49

50 e oltre

16.179

61.817

64.529

6.774

53.926

104.640

22.953

115.743

169.169

15.139

50.689

55.713

4.412

31.980

50.092

19.551

82.669

105.805

-6,4%

-18,0%

-13,7%

-34,9%

-40,7%

-52,1%

-14,8%

-28,6%

-37,5%

Numero medio di visite per

mille certificati

Infine, per i lavoratori assicurati del settore privato e per i lavoratori del Polo Unico,

nel prospetto 8 vengono riportati i dati sugli esiti delle visite effettuate d’ufficio e

su richiesta del datore di lavoro.

Prospetto 8 – Esiti visite mediche di controllo domiciliare per tipologia di visita – 2° trimestre 2023

e 2024

II TRIMESTRE

Variazioni %

Privato assicurato Pubblico Polo unico Privato assicurato Pubblico Polo unico

Privato assicurato

Richieste

Richieste

Richieste

Richieste

D’ufficio

D’ufficio

D’ufficio

D’ufficio

D’ufficio

datoriali

datoriali

datoriali

datoriali

Totale numero visite mediche di controllo

effettuate

– conferma prognosi con idoneità

97.626

38.373

79.624

85.142

84.168

Pubblico Polo unico

Richieste

datoriali

D’ufficio

Richieste

datoriali

32.597

15.612

70.288

-13,8%

-15,1%

-80,4%

-17,4%

8.141

7.964

10.732

27.294

6.073

6.542

3.104

20.670

-25,4%

-17,9%

-71,1%

-24,3%

64.097

20.759

54.135

45.020

57.400

18.196

9.527

39.563

-10,4%

-12,3%

-82,4%

-12,1%

2.624

1.540

-41,3%

-21,6%

-86,5%

-28,5%

-14,0%

-22,7%

-90,3%

-11,5%

8.691

3.349

3.984

3.708

9.137

3.733

1.088

3.472

11,5%

-72,7%

-6,4%

13.643

5.856

9.894

8.449

9.648

3.778

1.784

6.077

-29,3%

-35,5%

-82,0%

-28,1%

Tasso di riduzione prognosi ogni cento visite

Numero medio giorni di riduzione prognosi

– conferma prognosi senza idoneità

– riduzione prognosi con idoneità

– riduzione prognosi senza idoneità

– assente giustificato

– assente non giustificato / sconosciuto

Tasso di idoneità ogni cento visite

Si può osservare che nel secondo trimestre 2024 rispetto all’analogo periodo 2023,

le visite fiscali effettuate sono in diminuzione sia nel pubblico che nel privato

indipendentemente dalla tipologia. Nel pubblico le visite d’ufficio subiscono una

diminuzione più consistente rispetto alle datoriali (-80,4% vs -17,4%) mentre nel

privato, per le due tipologie, le variazioni percentuali sono pressoché equivalenti.

In termini relativi gli indici presentano una generalizzata diminuzione in entrambi

i settori; fanno eccezione e sono in leggero aumento per il Polo unico, il tasso di

idoneità calcolato per le visite d’ufficio e il numero medio di giorni di riduzione

prognosi calcolato per le visite datoriali.

GLOSSARIO

Certificato di malattia: documento redatto, in genere, dal medico curante o

comunque dal medico che ha visitato il paziente, attestante lo stato di malattia

dello stesso. Il certificato, oltre ai dati anagrafici del paziente, deve riportare

l’intervallo prognostico, la diagnosi e altre informazioni utili sia ai fini del diritto alla

prestazione di malattia, sia ai fini del controllo dello stato di malattia. Con Decreto

modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte

del medico curante.

Covid 19: Abbreviazione utilizzata dall’OMS per indicare la malattia determinata

dal nuovo Coronavirus identificato in Cina nel 2019 (COronaVIrus-Disease-2019),

causa di infezioni alle vie respiratorie che spesso peggiorano in gravi polmoniti a

volte letali.

Esito della visita medica di controllo: a seguito di controllo fiscale domiciliare

il medico fiscale può confermare o ridurre la prognosi prevedendo o meno l’idoneità

al lavoro. Ovviamente alcuni esiti possono derivare dalla impossibilità di effettuare

il controllo perché il lavoratore è assente.

Giornate medie di malattia per lavoratore con almeno un giorno di

malattia: rapporto tra numero di giornate di malattia e numero di lavoratori con

almeno un giorno di malattia nel periodo.

Giornate medie di malattia per lavoratore: rapporto tra numero di giornate di

malattia e numero di lavoratori presenti a dicembre dell’anno precedente.

Idoneità al lavoro: esito della visita medica di controllo in base al quale il

lavoratore deve rientrare al lavoro nel giorno stabilito entro tre giorni e comunque

non oltre il giorno successivo la data di fine prognosi senza poter prolungare

l’assenza per malattia per la stessa patologia.

Lavoratori dipendenti del settore: lavoratori dipendenti del settore pubblico o

del settore privato a dicembre dell’anno precedente.

Lavoratori privati assicurati: lavoratori per i quali l’azienda versa i contributi

per assicurazione contro il rischio di malattia.

Lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico: lavoratori pubblici per i quali