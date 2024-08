RADICALI ITALIANI: 24 AGOSTO VISITA CARCERE IVREA

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

Bologna, Torino, Vercelli il tour di agosto dei Radicali Italiani arriva a

Ivrea.

Il tesoriere Filippo Blengino, insieme a Alice Depetro della Direzione di

Radicali Italiani, Flavio Martino coordinatore regionale di +eu,

verificherà le condizioni del carcere il 24 agosto alle ore 10

*PUNTO STAMPA ORE 13 FUORI IL CARCERE*

“Le condizioni dei detenuti sono disumane, nelle nostre visite abbiamo

riscontrato delle strutture fatiscenti, un personale che purtroppo non

riesce a gestire l’inferno quotidiano dei suicidi, delle rivolte, del

diffuso disagio psichico.

Abbiamo più volte denunciato il Ministro Nordio per tortura, domani

verificheremo le condizioni del carcere di Ivrea. Non escludiamo nuove

denunce.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani

