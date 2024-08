CENA DI FINE D’ESTATE ALLA RESIDENZA “CISA”

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

ASP e Franciacorta regalano una serata spensierata agli ospiti della struttura

Mercoledì 21 Agosto, presso la Casa Residenza per Anziani “CISA” di Mirandola si è

tenuta la tradizionale cena di fine Estate dove gli ospiti hanno potuto trascorrere un

piacevole momento conviviale assieme agli operatori della struttura.

La serata, resa possibile da ASP Area Nord a cui la Residenza fa capo, è stata

realizzata grazie al prezioso lavoro dei volontari di Franciacorta che hanno preparato

gnocco, salumi, carne alla griglia e altre prelibatezze. La cena è stata animata da

Claudio Della Casa che, come ogni hanno, ha arricchito l’evento con la sua musica e

tanto divertimento.

“È stato un bellissimo momento conviviale – commenta l’Assessore alle Politiche

Sociali del Comune di Mirandola Lisa Secchia – questa struttura rappresenta

un’eccellenza e credo vada sottolineato come i professionisti che qui operano svolgano

il proprio lavoro accudendo gli ospiti, non semplicemente attraverso un approccio

farmacologico ma, in particolare, con un’impostazione volta all’umanizzazione della

cura in grado di mettere al centro la persona”.

“CISA” rappresenta una delle maggiori strutture del territorio con 104 ospiti e circa 80

professionisti coinvolti a vari livelli nella vita della Residenza.

