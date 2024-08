(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Fanpage. Marcheschi (FdI): Sfrutta i giornalisti mentre aumenta gli utili

“Interessante approfondimento di Libero sul metodo Fanpage: inchieste chirurgiche per colpire la destra, appelli per chiedere il salario minimo e poi i propri giornalisti pagati il 40 per cento in meno degli altri. Questo arruolamento di manodopera a basso costo, secondo Libero, avverrebbe mentre crescono gli utili editoriali della Ciaopeople, la società che gestisce il sito d’informazione. La tanto decantata libertà di stampa si persegue anzitutto pagando equi compensi ai giornalisti, non descrivendo fantasiose congetture autoritarie. Se quanto emerso è vero, un’inchiesta seria andrebbe fatta, ma su Fanpage che sfrutta i giornalisti”.

Lo dichiara in una nota il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura.

