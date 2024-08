(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

FDI, SALLEMI (FDI): DIRIGENZA FDI SPECCHIATA, DA SINISTRA ENNESIMA MACCHINA DEL FANGO

“La sinistra si ritrova senza argomenti concreti per fare un’opposizione al governo Meloni ricorrendo ai soliti vuoti slogan e fake news. Ma quello che prospetta il direttore de Il Giornale è ancora più grave: un nuovo sistema Palamara con la compiacenza di giornali e magistratura per colpire il governo Meloni, puntando ad Arianna Meloni attraverso il più evanescente e controverso dei reati, il traffico di influenze. Oltre ad essere inquietante questa ipotesi è delirante, frutto di una sinistra abituata negli anni a governare senza vincere un’elezione. Purtroppo per loro, e per fortuna per gli italiani, anche questa volta faranno un buco nell’acqua perchè la dirigenza di Fratelli d’Italia è specchiata e non otterranno nulla se non il solito fango da gettare su una persona che ha la sola colpa di non essere dalla loro parte. Arianna Meloni supererà anche questa, e sarà l’ennesima dimostrazione che del nostro partito e del nostro governo ci si può fidare ad occhi chiusi”.

Lo scrive in una nota Salvo Sallemi, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del gruppo.

