(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FdI: Frassinetti, assurdi teoremi inventati contro Arianna Meloni

“Questi assurdi e offensivi teoremi inventati ultimamente dalla stampa ostile contro Arianna Meloni sono spiegati ed evidenziati magistralmente anche dal direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, nel suo editoriale di oggi. È in atto è una vera e propria campagna di odio portata avanti da alcuni giornali con la complicità delle opposizioni e con il solo scopo di attaccare Arianna Meloni per cercare di mettere in difficoltà il governo intero. Arianna Meloni, a cui va la mia totale e affettuosa solidarietà, vanta un percorso militante cristallino ed è davvero vergognoso che su di lei si sia abbattuta una campagna tanto vergognosa ed infondata. Non si illuda chi crede di indebolirci con simili menzogne, perché la battaglia per difendere la verità ci renderà ancora più determinati a continuare il nostro operato per il bene dell’Italia” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito.

Roma, 18 agosto 2024