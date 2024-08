BARI. BELLOMO (LEGA): SOLLIEVO PER RINUNCIA MARZANO, RESTANO INTERROGATIVI SU SCELTA LECCESE

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

sab 17 agosto 2024

INTERROGATIVI SU SCELTA LECCESE*

“Apprendo con sollievo che la dottoressa Carlotta Nonnis Marzano avrebbe

rinunciato all’incarico di assessore al Comune di Bari. Scrivere post

vergognosi sul Papa, definire i membri del governo viscidi discendenti dei

fascisti, bollare i partecipanti al G7 in Puglia come inutili parassiti che

senza protezione delle “forze dell’ordine” (scritto proprio così, con le

virgolette) non tornerebbero vivi a casa va molto al di là della libera

manifestazione del pensiero. La libertà di espressione non può essere

invocata per giustificare affermazioni che, invece di contribuire a un

dibattito civile e costruttivo, inneggiano alla violenza o minano la

dignità delle istituzioni. Non si tratta di censurare le opinioni

dissenzienti, ma di garantire che il discorso pubblico rimanga uno

strumento di progresso e non una piattaforma per diffondere messaggi

pericolosi. Chi ricopre incarichi amministrativi ha una responsabilità

ancora maggiore: le parole contano e hanno il potere, specie se incitano

all’odio e alla violenza, di influenzare le azioni. Se il passo indietro

della Nonnis Marzano è stato indotto dal sindaco, ci troviamo di fronte

all’immediata correzione, da salutare sempre con favore, di un errore grave

commesso da Leccese. Restano tuttavia molti interrogativi sulla scelta

operata e su cosa l’abbia guidata. Non posso e non voglio credere che

nessuno sapesse di questi post deliranti, al limite del rilievo penale. In

un momento in cui la nostra città affronta sfide complesse, non possiamo

permetterci ambiguità o la reiterazione di errori che appartengono a un

passato da dimenticare. Di compagni che sbagliano ne abbiamo conosciuti già

tanti. Sono certo che il sindaco farà chiarezza, e magari anche tesoro, di

un episodio solo in apparenza secondario”. Lo dichiara il deputato della

Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.

