(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 CARCERI, SISLER (FDI): FINALMENTE CON QUESTO GOVERNO SI INVESTE SU EDILIZIA E SU RIEDUCAZIONE DEL DETENUTO

“La condizione delle carceri italiane è preoccupante e il dato dei suicidi tra i detenuti e il personale di polizia penitenziaria resta ancora drammaticamente alto. Solo per la casa circondariale di San Vittore, che abbiamo visitato questa mattina, il governo Meloni, nell’ambito di un piano di investimenti straordinario, ha previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro per la ristrutturazione di due bracci. Abbiamo potuto accertare personalmente che il problema degli spazi risulta secondario se paragonato all’importante carenza di risorse e organico. Il decreto carceri, approvato definitivamente settimana scorsa, permetterà ai detenuti tossicodipendenti di scontare la pena in comunità, dando così una prima risposta all’emergenza del sovraffollamento permettendo di liberare migliaia di posti su tutto il territorio nazionale; prevede inoltre, già dall’anno prossimo, l’assunzione di mille nuovi agenti e dirigenti di Polizia Penitenziaria. Il Ministero della Giustizia, come più volte dichiarato dal ministro Carlo Nordio, sta lavorando per far scontare ai detenuti stranieri la pena nei loro paesi di provenienza. A San Vittore, come dichiarato oggi dal direttore, è stata raggiunta la percentuale record dell’80% di detenuti stranieri. Finalmente, con buona pace della sinistra che tenta in ogni modo di mistificare la realtà per nascondere le proprie responsabilità, c’è un governo che investe in edilizia penitenziaria e che vuole riformare il sistema carcerario per riportarlo nell’ambito dei diritti umani e della funzione rieducativa della pena. Indulto e amnistia non possono essere la soluzione; chi ha sbagliato dovrà pagare in condizioni dignitose. Ringrazio Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati, e Valentina Alberta, presidente della Camera Penale di Milano, per aver fortemente voluto e organizzato la visita odierna e faccio i complimenti al direttore di San Vittore Giacinto Siciliano per la gestione del carcere”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vice presidente della 2ª commissione Giustizia del Senato della Repubblica, a margine della visita alla casa circondariale di San Vittore.

