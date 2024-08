Com. Fra i protagonisti dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Ponte anche il secentesco corteo del Senato civico, attrattiva per i cultori delle tradizioni e dell’arte: la processione alle 21 di giovedì 15 agosto

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

anche il secentesco corteo del Senato civico, attrattiva per i cultori

delle tradizioni e dell'arte: la processione alle 21 di giovedì 15 agosto

Fra i protagonisti dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Ponte, la compatrona

di Caltagirone (quest’anno si celebra il 452° anniversario dell’Apparizione), c’è anche il

tradizionale corteo storico del Senato civico e delle autorità cittadine.

Appuntamento giovedì 15 agosto, a partire dalle 21, nel piazzale dell’Apparizione, dopo la

solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa. Alle 21,

infatti, prenderà il via la processione (di cui farà parte pure il Senato civico) dell’icona di Maria

Santissima del Ponte, che percorrerà le seguenti vie: Largo della Fontana, San Luigi, Conceria,

Cappuccini, Piazza Innocenzo Marcinò, Grazia, San Giovanni Bosco, degli Studi, Taranto, Principe

Amedeo, Piazza Municipio (atto di affidamento), Duomo, Roma, San Pietro, Acquanuova, San

Luigi e rientro in Santuario.

Il corteo storico del Senato civico costituisce una componente di prestigio delle tradizioni

storiche della città. Nelle più importanti ricorrenze civili e religiose o in occasione di eventi

particolarmente importanti sul piano politico e religioso, il corteo del Senato civico di Caltagirone,

che ha origine nel XVII secolo, accompagna le autorità cittadine. E’ composto da una trentina di

elementi, in costumi d’epoca, tra mazzieri, inservienti, capitano di giustizia, bastoniere, alabardieri,

tamburini, senatori e messi. La sfilata del corteo, nella sua magnificenza ed eleganza, rappresenta

una grande attrattiva per i turisti e i cultori delle tradizioni e dell’arte.

