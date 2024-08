(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 Migranti: Forza Italia a Lampedusa, Battilocchio: “Politiche Governo stanno funzionando”

“Siamo nuovamente a Lampedusa, innanzitutto per ringraziare di persona la Croce Rossa, le Forze di polizia e militari e tutti gli operatori dell’hotspot, che garantiscono la funzionalità di questo centro. Per anni Lampedusa è stata l’emblema di un’Italia lasciata sola da Bruxelles a gestire un’emergenza permanente. Oggi il quadro è diverso. Con l’azione del Governo Meloni, in particolare dei Ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, la situazione è nettamente migliorata e finalmente, a Roma come a Bruxelles, è in atto un’azione sistemica per una problematica strutturale. I numeri ufficiali del Ministero dell’Interno, aggiornati al 9 agosto, parlano chiaro: nel 2024 sono sbarcati in Italia 35.725 migranti contro i 94.009 dello stesso periodo del 2023. Una diminuzione molto netta, frutto di politiche complessive che stanno dando i loro frutti: approvazione del nuovo Patto UE su Migrazione e Asilo con condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati, contrasto duro agli scafisti, accordi bilaterali coi Paesi di transito, meccanismi più definiti di migrazione legale, potenziamento delle Agenzie dedicate. E un nuovo approccio UE verso l’Africa. Con l’Italia che, con l’impostazione e l’attuazione del suo ‘Piano Mattei’, fa da apripista a un’azione più ampia che deve vedere l’UE protagonista nel promuovere, accompagnare e sostenere percorsi di sviluppo e crescita nei Paesi d’origine. Forza Italia è molto soddisfatta: anche in questo ambito, le nostre idee stanno diventando concretamente azione di Governo. La direzione è giusta, avanti su questa strada”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del movimento azzurro, a margine del sopralluogo in corso all’hotspot di Lampedusa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma