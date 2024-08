(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 Dl Carceri: Montaruli (Fdi), Abolizione automatismo su detenute madri e’

garanzia per tutti

“Chi va in carcere ci va sulla base di sentenze decise da un giudice. Con

il governo Meloni difendiamo la norma, prevista nel Dl sicurezza, e non nel

decreto carceri, che prevede non più l’obbligo del deferimento

dell’esecuzione della pena per le detenute madri o in gravidanza, ma

introduce il principio che sia il giudice a valutare caso per caso. Questa

e’ una garanzia a tutela di tutti: del sistema giustizia, dell’infante e

della donna stessa”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,

ospite della trasmissione di Rai3 “Agorà Estate”.