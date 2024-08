(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 Carceri. Sisler (FdI): denuncia Giachetti conferma che sinistra perde pelo ma non vizio giustizialista

“La sinistra perde il pelo ma non il vizio…giustizialista. Lo conferma la denuncia presentata da Giachetti nei confronti del ministro Nordio e dei sottosegretari Delmastro e Ostellari. Sotto accusa il decreto ieri approvato dal Parlamento e che probabilmente Giachetti e la sinistra avrebbero voluto che fosse stato l’ennesimo svuotacarceri. Invece, grazie alle misure di ieri abbiamo previsto nuove assunzioni di personale e di agenti di polizia penitenziaria e un piano per l’edilizia con la nomina di un Commissario volto ad accelerarne l’esecuzione attraverso poteri straordinari. Misure rese ancora più necessarie a causa dei decenni di lassismo della sinistra, che ha lasciato al governo Meloni e al centrodestra in eredità una situazione alquanto delicata. Ció nonostante la sinistra ha deciso di farsi spregio delle decisioni del Parlamento presentando una denuncia. Per quanto ci riguarda andremo avanti lungo la strada traccia dal dl appena approvato e promulgato, per dare risposte concrete al problema del sovraffollamento delle carceri”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia.

