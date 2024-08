(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 CARCERI, MONTARULI (FDI): Sinistra non alimenti ulteriormente aspettative

che rischiano di scatenare altre rivolte

“Lo dicono i garanti dei detenuti: alle origini delle rivolte c’è

un’aspettativa delusa circa la promessa da chi ha ruoli istituzionali per

un’amnistia, un indulto, sconti pena e liberazioni più facili. Questa

aspettativa non l’abbiamo creata noi, non il ministro Nordio ne’ i suoi

sottosegretari che hanno il nostro pieno sostegno, soprattutto ora. Se

proprio dovessimo rivolgerci alle procure dovremmo interrogarci se si

tratta di istigazione e i pm non potrebbero che guardare a sinistra. Forse

chi oggi presenta esposti contro membri del governo o vuole sfuggire da

proprie responsabilità- che io continuo a ritenere politiche- oppure cerca

il titolo del quotidiano. Di sicuro non contribuirà a far comprendere ai

detenuti che intraprendere la strada della violenza non è la soluzione a

qualsiasi situazione ed anzi rischia di fomentarli pericolosamente”. Così

Augusta Montaruli, vicecapo gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati.