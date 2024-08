(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 CARCERI, DELMASTRO (FdI): SINISTRA CI DENUNCIA MA NON CI INTIMORISCE: NO SVUOTA CARCERI

Scopro, con olimpica serenità, di essere stato denunciato dalla sinistra per le condizioni carcerarie e per non voler nessuno svuota carceri.

Non ho voluto commentare la denuncia, ma trovo inaccettabile che la sinistra parli di “un disegno da parte del governo per fare in modo che scoppi l’emergenza nelle carceri e poter intervenire con un’azione repressiva”.

E’ semmai vero che, a prescindere della legittime diverse posizioni, se qualcuno sta soffiando sul fuoco è certamente la sinistra, con le denunce e con queste parole di fuoco.

Il governo non vuole reprimere alcunché, semplicemente il governo non cede a misure svuota carceri, se qualcuno coltiva strani propositi è chi soffia sul fuoco, alimenta polemiche, usa parole incendiarie.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale