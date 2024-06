(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 Comunicato stampa

G7: ricostruzione Ucraina, “Design for Peace” le iniziative della comunità degli Architetti

A cura del CNAPPC e dell’OAR a Fasano dal 9 al 24 giugno

Individuate in Ucraina una serie di aree su cui intervenire

Roma, 8 giugno 2024. A margine del G7, focus a Fasano, su “Design for Peace”, il Progetto ideato e realizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (OAR) e che ha fornito un contributo concreto a professionisti e studenti ucraini rifugiati in Italia a seguito dell’invasione russa e che sono intervenuti, assieme a colleghi italiani, con concreti progetti di ricostruzione in specifiche aree di quel Paese.

“Design for Peace”, non a caso sarà illustrato proprio nei giorni in cui i temi della guerra, ma soprattutto della pace e della ricostruzione, saranno al centro del vertice mondiale del G7. Previste una Mostra, ospitata dal 9 al 24 giugno presso il CIAIA Lab – Laboratorio urbano nell’ex Convento dei Minori Osservanti di Fasano e, nella stessa sede, il 14 giugno (ore 18,oo-20,00) il Convegno “Design for Peace. La Comunità degli Architetti per la Pace, l’Accoglienza e la Ricostruzione”. Tra le altre iniziative il Concerto inaugurale de la Confraternita dei Musici (9 giugno, ore 20,30).

Per il Presidente del CNAPPC, Massimo Crusi, “Design for Peace dimostra che l’Architettura in quanto progettazione e costruzione si oppone per definizione alla guerra e reagisce alla violenza dei conflitti proprio progettando e realizzando, sin da subito, laddove è possibile, luoghi dove scorra la vita. Continuando a produrre il bello mette in atto la sua azione di “resistenza” alle barbarie tra i popoli. L’auspicio è che questo progetto possa diventare non solo un modello da replicare, adattandolo alle varie realtà venendo incontro alle necessità di altri Paesi dove sono purtroppo in atto guerre e conflitti, ma che trovi spazio nel disegno di cooperazione economica del nostro Paese”.

“Si tratta di un progetto pilota – ha sottolineato Marcello Rossi, Responsabile del Dipartimento Internazionalizzazione, Cooperazione internazionale ed Esportazione del Lavoro del CNAPPC – per veicolare il fondamentale contributo della professione di architetto nelle purtroppo tante aree di crisi nel mondo. L’essenza stessa della missione della nostra professione è quella di generare relazioni umane attraverso la qualità dello spazio costruito, e ciò dimostra come quella di architetto sia naturalmente una professione di forte impegno sociale. Progetti come “Design for Peace” possono rappresentare un piccolo ma significativo segno di pace tanto più importante in questo drammatico momento storico nel quale è in corso un cruciale riassestamento degli equilibri internazionale”.

Per il Presidente dell’OAR, Alessandro Panci, è necessario “guardare oltre la guerra e sollecitare le sensibilità politiche, ma anche incoraggiare il confronto tra i professionisti, che sempre più devono agire come una comunità, coesi”. Con il progetto Design for Peace, ha aggiunto Panci, gli architetti italiani “hanno utilizzato la propria professionalità per aiutare i colleghi ucraini non solo a riedificare, ma anche a pensare luoghi ove incontrarsi, socializzare, superare questo tragico momento. Noi architetti dovremo essere presenti affinché i nuovi spazi di vita inviino un messaggio di pace e aiutino le necessarie attività di ricostruzione”.