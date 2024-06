Nota stampa: Modifiche alla viabilità in via Mantova per installazione varco elettronico

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Settore Mobilità e Trasporti

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2024-778 DEL 06/06/2024

OGGETTO: VIA MANTOVA SOTTOPASSO TANGENZIALE NORD S.S.9VAR –

INSTALLAZIONE VARCO ELETTRONICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

specie l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla

circolazione dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del

Vista la richiesta di Safety21 Sp,A pervenuta a questi uffici in data 30/05/2024, relativa

all’emissione di nuova ordinanza di modifica temporanea della viabilità, relativa a istituzione

del senso unico di marcia in Via Mantova adiacenza cavalcavia Tangenziale Nord SS9 VAR,

alternativamente in direzione Nord e direzione Sud, il giorno 10/06/2024 rispettivamente

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, per intervento di installazione

sistema di telecontrollo accessi veicolari per conto del Comune di Parma;

Vista la Determinazione Dirigenziale N° DD-2023-3608 del 27/12/2023, emessa dallo

scrivente Settore, relativa all’affidamento alla ditta MOTUS 21 s.r.l., dei lavori di fornitura ed

installazione di un sistema di telecontrollo accessi veicolari, nell’ambito del progetto di

regolamentazione dei transiti all’interno dell’anello delle tangenziali nel territorio comunale;

Richiamata l’ordinanza dirigenziale n. OVTE-2024-95 DEL 24/01/2024;

Ritenuto di acconsentire a quanto richiesto;

ORDINA

Il giorno 10/06/2024:

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 :

Via Mantova – tratto ricompreso tra rotatoria ad intersezione via Toscana e rotatoria

ad intersezione via Scola/ramo di svincolo tangenziale Nord SS9 VAR

Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Est.

copia informatica per consultazione

Il traffico proveniente da centro città sarà deviato in : Via Mantova direzione centro

città (da rotatoria Toscana), ramo di svincolo tangenziale Nord SS9 VAR su

cavalcavia, Strada Burla, Via Venezia, Via Mantova.

Alternativamente in : in Via Toscana, Via Strobel, Via Tartini, Via Zacconi, Via Vasco

da Gama, Via Caboto, Via Venezia, Via Mantova.

Dalle ore 14:00 alle ore 16:30 :

Via Mantova – tratto ricompreso tra rotatoria ad intersezione via Toscana e rotatoria

ad intersezione via Scola/ramo di svincolo tangenziale Nord SS9 VAR

Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Ovest.

Il traffico proveniente da Nord sarà deviato in Via Venezia, Strada Burla direzione

centro città, ramo di svincolo tangenziale Nord, Via Mantova.

Ultima deviazione consentita : Via Mantova ramo di svincolo adiacente cavalcavia

Tangenziale Nord

L’azienda TEP spa provvederà alla deviazione delle linee del trasporto pubblico.

Revoca Ordinanza N° OVTE-2024-777 DEL 06/06/2024.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo

affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

CONDIZIONI

La Ditta esecutrice SAFETY21 SPA Sede Operativa: Via Bonazzi 2, 40013 Castel Maggiore (BO) Sede

provvedere alla posa di tutta la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale sulla viabilità principale e

secondaria, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di

Parma e della Polizia Locale.

Dovrà inoltre provvedere al posizionamento dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 48 ore

prima, utilizzando proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per l’installazione della

segnaletica di divieto di sosta (art. 21 del C.d.S. e artt. 30-36 del relativo Regolamento di esecuzione). Al

218730), il controllo della segnaletica. Il richiedente è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi al termine

delle operazioni.

La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di provvedere alla predisposizione della segnaletica

relativa alle eventuali deviazioni e agli itinerari alternativi previsti.

Le deviazioni e l’eventuale presenza di strade chiuse devono essere adeguatamente presegnalate

alle intersezioni nel raggio di almeno mt. 500 dall’ubicazione del cantiere.

Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice

della Strada (D. L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 – con particolare riferimento all’art.21) e relativo Regolamento

(D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 – con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43) e successive modifiche

e integrazioni.

Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato

all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente ordinanza è

soggetta a decadenza, e l’Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti conseguenti.

Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga con le motivazioni

relative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all’Amministrazione Comunale, che si

riserva il diritto di valutarne l’eventuale concessione.

Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere

preventivamente comunicate dall’impresa interessata a mezzo telefax al Settore Mobilità e Trasporti del

I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla

medesima.

copia informatica per consultazione

Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere

immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica

provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi

residuo di cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97).

E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e

disperdere materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada.

E’ fatto obbligo della pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti e

diretti al cantiere.

E’ consentito alla Ditta spostare i cassonetti stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed

altri elementi stradali esistenti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, solo se

si tratta di spostamenti di modesta entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del

Codice della Strada). Altri spostamenti dovranno essere concordati preventivamente con IREN

lavori i cassonetti stradali dovranno essere tassativamente ricollocati nella posizione originaria a cura e

spese della Ditta richiedente, senza ritardo.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota

mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai

seguenti destinatari:

PROVINCIA DI PARMA, SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA, SETTORE PATRIMONIO E FACILITY