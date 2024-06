(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

Tenerini (Fi), Sabato e domenica un voto per il futuro, costruiamo una Cecina più grande

“La nostra città è pronta a voltare pagina. Dopo anni di progressivo declino causato dalla sinistra, Cecina può diventare protagonista del nostro territorio. Sabato e domenica dobbiamo archiviare il passato ed esprimere un voto per il futuro. Con il nostro sindaco, Salvatore Giangrande, lavoreremo per città vitale, accogliente, sicura e produttiva. Insieme, possiamo finalmente costruire una Cecina più grande”. Lo scrive la deputata Chiara Tenerini, candidata al Consiglio comunale con la lista Forza Italia – Immagina Cecina 2024. “Abbiamo fortemente voluto Salvatore Giangrande come sindaco – aggiunge – perché è l’unico ad avere l’esperienza e il profilo istituzionale di cui la città ha bisogno per ripartire. Come Forza Italia, baricentro della coalizione che esprime le energie del partito e della società civile, daremo il nostro contributo attraverso le proposte moderate e liberali che ci caratterizzano. Incentivare le attività turistiche, commerciali e produttive, creando sviluppo e occasioni per i giovani, è la chiave per rilanciare Cecina. Eventi culturali, spettacoli e grandi manifestazioni devono tornare a essere il cuore pulsante della città, richiamando visitatori lungo tutto l’anno e non solo l’estate. La viabilità sarà al centro del nostro impegno per aumentare i parcheggi, migliorare la mobilità e collegare in maniera più efficace il centro alla Marina. Punteremo su riorganizzazione dei rifiuti e riduzione della Tari, riqualificazione del verde e del nostro fiume, sicurezza e decoro per una città più bella e pulita. Ho scelto di candidarmi portando a compimento un percorso che mi ha visto impegnata in un’opposizione costruttiva e puntuale negli scorsi cinque anni, come gesto concreto di amore per il mio territorio che continua ad essere al centro del mio cuore anche durante questa esperienza parlamentare. Cecina ha ali più grandi del nido in cui l’hanno confinata le Amministrazioni di sinistra. Siamo l’unica alternativa per chi si riconosce nei valori del centrodestra, che si è presentato unito a queste elezioni, e per chi vuole far rinascere Cecina. Il voto alla nostra lista e a Giangrande sindaco – conclude Tenerini – è l’unica vera alternativa per costruire una città all’altezza del suo futuro”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

