HALLISSEY-CECCHI PAONE: COMPORTAMENTO TASSISTA SQUADRISTA

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Ormai siamo alle liste di proscrizione di una categoria che si

caratterizza, oltre che per i propri privilegi, per comportamenti

squadristi, violenti e volgari.

A farne le spese di questo medioevo dei trasporti, che gran parte dei

governi, nemmeno quelli più coraggiosi su questi temi, da Monti a Renzi e,

più recentemente, con Draghi, è riuscito a scalfire, stavolta Alessandro

Cecchi Paone, a cui un civilissimo tassista ha negato il servizio.

Mentre i sindacati enfatizzano una narrazione da spot televisivo con padri

di famiglia che combattono per il servizio pubblico, questi paladini delle

corporazioni offrono il quadro drammaticamente desolante di una categoria

che pensa esclusivamente alla strenua difesa dei propri privilegi e delle

proprie pratiche anticoncorrenziali.

La strada per le liberalizzazioni è ancora lunga, ma siamo convinti che la

direzione sia quella giusta. Quanto a questi tassisti, continuano a

marciare nel senso vietato: prima o poi qualcuno se ne accorgerà.

Lo dichiarano in una nota congiunta Alessandro Cecchi Paone e Matteo

Hallissey-segretario Radicali Italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it