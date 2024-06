(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Europee. Marino (AVS): sanità italiana preoccupante, sanzioni ai Paesi che

non garantiscono cure eque

“L’osservazione più frequente che ho ricevuto è stata quella di essere

apprezzato per la mia competenza sui temi della salute. In questo momento,

un paese come l’Italia, dove storicamente c’è sempre stato accesso

universale alle cure, sta vivendo una situazione preoccupante. Oggi chi ha

i soldi può fare un esame in due o tre giorni, mentre chi non li ha deve

aspettare fino a 380 giorni per una TAC in una regione come il Piemonte.

Questo è inaccettabile. Come ho già detto, se verrò eletto, proporrò che,

così come ci sono sanzioni per chi non rispetta gli standard ambientali e

per la lotta ai cambiamenti climatici, dovrebbe esserci anche la

possibilità di sanzionare quei Paesi che non garantiscono l’accesso equo

alle cure”.

Così Ignazio Marino, capolista al Centro e candidato al Nord-Ovest per

Alleanza Verdi Sinistra, a margine della chiusura della campagna elettorale

di AVS a Torino.

