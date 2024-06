(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Alluvione Toscana, Ceccardi (Lega) scrive a Von Der Leyen: “Attivi fondo solidarietà Ue”

Firenze, 6 giu. – “Il Governo nazionale e anche quello regionale stanno stanziando risorse, mentre l’Europa alla quale qualcuno vorrebbe regalare la nostra sovranità non ha ancora fatto nulla di concreto per ristorare la Toscana colpita lo scorso novembre da un’alluvione devastante. Per questo ho inviato una lettera al Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, sollecitandola ad attivare quanto prima il Fondo di Solidarietà dell’Ue per la Regione Toscana, come da formale richiesta avanzata dal Governo e trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile ormai mesi fa”.

E’ quanto dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.

“Sono stata la prima, pochi giorni dopo il disastro, a chiedere con un’interrogazione e un intervento in assemblea plenaria di aiutare la Toscana a rialzarsi. A fronte di danni stimati per oltre 2,7 miliardi di euro – aggiunge Ceccardi – è inconcepibile che ancora manchi il sostegno comunitario per la ricostruzione, il ripristino delle infrastrutture e i ristori alle famiglie e alle imprese colpite. La Commissione ha l’obbligo morale di attivarsi tempestivamente, come ha già fatto in altre occasioni per altri Paesi, al fine di ridurre i tempi di recupero e alleviare le difficoltà delle comunità colpite dall’alluvione”.