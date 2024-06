Scuola di Montebelluna e le Professioni del Futuro 

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

WINDTRE BUSINESS e il Comune di Montebelluna hanno presentato oggi il nuovo Human & Technology Hub, realizzato presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna, nel corso dell’evento “La scuola e le professioni del futuro”.

L’iniziativa ha l’obiettivo avvicinare i giovani del territorio al mondo STEM e prepararli alle professioni del futuro attraverso lo sviluppo di competenze in ambiti come la cybersecurity, i Big Data Analytics, il coding, la robotica e la programmazione PLC. I corsi di formazione sono stati forniti da WINDTRE BUSINESS grazie ai bandi del PNRR Scuola 4.0, insieme a robot altamente innovativi messi a disposizione degli studenti.

A “La scuola e le professioni del futuro” si è svolta una dimostrazione pratica del braccio robotico e.DO, progettato e sviluppato da COMAU – leader nel campo dell’automazione industriale – per finalità didattiche. Uno strumento modulare, articolato e multiasse pensato per il primo avvicinamento alla robotica e alla programmazione, che può essere usato e programmato facilmente attraverso un’App per svolgere una serie di operazioni pratiche e per studiare in modo interattivo e ingaggiante materie scientifiche, ma anche le discipline umanistiche.

L’evento, inoltre, ha incluso interventi sui temi della cybersecurity e della Data Analysis, con un approfondimento sulle sue applicazioni pratiche nella pianificazione e nell’ottimizzazione dei servizi ai cittadini sul territorio. Il progetto ha tra i suoi obiettivi anche l’utilizzo della tecnologia nel migliorare abilità cognitive in bambini e ragazzi a sviluppo tipico e con DSA, ADHD e Sindrome dello Spettro dell’Autismo, come illustrato dalla Dott.ssa Sara Bertoni del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo.

“Il valore del progetto è molteplice sotto diversi aspetti” commenta Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, “perché rappresenta una grande opportunità per i nostri studenti di apprendere conoscenze in ambiti ormai imprescindibili per le aziende. Anche per questo è stato importante coinvolgere il mondo della scuola, le imprese e le associazioni di categoria, in un’occasione di approfondimento in cui il Comune non è solo partecipe, ma traino e promotore. Il dialogo tra scuola ed imprenditori, oggi più di un tempo, è fondamentale per coniugare le esigenze di queste ultime con la formazione delle giovani generazioni: è un elemento chiave per la crescita umana ed economica ed è positivo che questo esempio parta proprio da Montebelluna, con l’intento di poter essere replicato anche in altre realtà”.

“Quella di oggi è una data importante perché trasformiamo in realtà il nostro claim” dichiara Davide Furlan, Area Manager Nord Est Vendita Corporate WINDTRE. “Offriamo il nostro contributo per ridurre le distanze tra scuola, studenti, aziende e istituzioni. Da un lato mettiamo l’Einaudi Scarpa nelle condizioni di fornire un progetto formativo che risponde alle mutate condizioni del mondo del lavoro, dall’altro offriamo agli studenti, cioè il nostro futuro, la possibilità di imparare l’uso di nuove tecnologie. Questo connubio consentirà alle imprese locali di disporre di figure professionali con una preparazione ottimale. Infine, grazie a questo circolo virtuoso, anche le istituzioni pubbliche potranno garantire uno sviluppo sostenibile al territorio”.

“Ringrazio gli organizzatori dell’evento per questa opportunità – ha aggiunto la Dott.ssa Sara Bertoni – perché è di fondamentale importanza poter divulgare i risultati di una ricerca scientifica che ha grande impatto clinico e sociale e, allo stesso tempo, raccogliere le necessità attuali della scuola per rafforzare il collegamento tra il mondo accademico e quello dell’educazione. Ritengo estremamente interessante e importante raccontare come si possa usufruire in modo efficace di una tecnologia come quella dei videogiochi per migliorare gli aspetti cognitivi ed emotivi nelle diverse fasce di età.”

Stefano Pesce, responsabile della COMAU Academy, rileva: “È molto importante diffondere la consapevolezza dell’importanza della robotica nello sviluppare le competenze necessarie nel mercato del lavoro. Una tecnologia innovativa come quella di e.DO, un braccio robotico di piccola taglia, versatile e facile da usare, è lo strumento perfetto per raggiungere questo obiettivo. La capacità di programmare e.DO permette di avvicinare gli studenti alle discipline STEM, agevolare la formazione tecnica e professionalizzante e di migliorare gli aspetti cognitivi ed educativi nelle diverse fasce di età, offrendo un’opportunità unica per integrare la robotica nella didattica”.

La realizzazione dello Human & Technology Hub concretizza l’impegno di WINDTRE BUSINESS e delle istituzioni locali per un’istruzione in grado sia di preparare le nuove generazioni alle professioni del futuro, che di supportare al meglio il percorso formativo di tutti gli studenti.