Bibliofili e gastronomi in festa il 15 giugno al Castello di Valbona

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Gli amanti dei libri e della cucina storica sono invitati a celebrare sabato 15 giugno al Castello di Valbona (Lozzo Atestino) il completamento del restauro del manoscritto del “Libro de cosina” scritto da Maestro Martino de’ Rossi, il grande cuoco lombardo del ‘400 che lavorò alla corte degli Sforza e in Vaticano, oggi considerato l’artefice di una vera e propria rivoluzione culturale nell’arte della cucina. “NovaCharta tra parole e libri” sarà una festa dove la passione letteraria e gastronomica verrà saziata da libri rari e antichi manoscritti senza dimenticare un ricco buffet che proporrà alcune delle ricette medievali di Maestro Martino de’ Rossi giunte fino a noi.

La delicata opera di restauro, che rientra nel progetto di mecenatismo culturale Salviamo un Codice patrocinato dalla Presidenza della Repubblica, è stata compiuta a Padova da Melania Zanetti, docente all’Università Ca’ Foscari e presidente dell’Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori. Ora è finalmente disponibile una perfetta riproduzione facsimilare del manoscritto che, grazie a NovaCharta Editori, ne restituisce il contenuto alla collettività accompagnandolo con il commentario “Maestro Martino il Principe dei Cuochi”.

Il prezioso manoscritto, custodito alla Biblioteca Civica di Riva del Garda e classificato con la sigla F-MS-1, è uno dei soli quattro esemplari accertati esistenti al mondo: oltre a quello rivano vi sono l’Urbinate Latino 1203 (noto come Anonimo Catalano) conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, il Buehler nr. 19 conservato alla Pierpoint Morgan Library di New York e quello della Library of Congress di Washington.

Saremo felici di vedervi al nostro fianco ma ancora di più se ci porterete qualche libro in esubero da destinare al bookcrossing.

“NovaCharta tra parole e libri” – Castello di Valbona, Lozzo Atestino (Padova) Sabato 15 giugno 2024 – Programma

11.00 Presentazione del facsimile Libro de cosina di Maestro Martino de’ Rossi e della rivista Cucina di Charta

12.00 Presentazione riviste Charta e Alumina

13:00 Buffet con pietanze scelte dalle ricette del Libro de Cosina di Maestro Martino de’ Rossi

14:30 Visita al mercatino del libro e al BookCrossing

16.00 Visita guidata al Castello di Valbona

