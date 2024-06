(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

Editoria. Bonelli (AVS): fare chiarezza su caso Barbano, ennesimo attacco

alla libertà di stampa?

“La notizia del licenziamento improvviso di Alessandro Barbano, sollevato

dalla direzione del Messaggero, potrebbe rappresentare l’ennesimo caso di

attacco alla libertà di stampa nel nostro Paese, se le ragioni riportate

dai giornali venissero confermate. Se quanto riportato da diverse fonti

fosse vero, ovvero che Barbano sia stato licenziato a causa del suo

editoriale critico su Giorgia Meloni, sorgono seri dubbi sulla situazione

della libertà di stampa in Italia. Quali sono le colpe di Barbano? Prendere

posizioni in linea con quelle del Presidente Sergio Mattarella, dopo gli

attacchi ricevuti dalla Lega il 2 giugno? Sarebbe necessaria una completa e

trasparente spiegazione su questa vicenda, per dissipare eventuali sospetti

di pressioni politiche. Come Paese democratico, non possiamo permettere

limitazioni evidenti alla libertà dei giornalisti. La libertà di stampa è

un pilastro fondamentale della democrazia e va tutelata con fermezza.

Censura e pressioni sui giornalisti minacciano la nostra società e il

diritto dei cittadini di essere informati in modo indipendente. Inoltre,

desta seria preoccupazione la crescente concentrazione dei media nelle mani

di pochi, come nel caso di Angelucci e la sua volontà di acquisire

l’agenzia di stampa AGI. Questa concentrazione del potere mediatico

rappresenta una minaccia per il pluralismo dell’informazione, rischiando di

ridurre ulteriormente lo spazio per un giornalismo libero e indipendente”.