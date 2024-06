(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 *Arte/ Sgarbi: “Gemellaggio per 4 mesi con Parigi: a noi la Gioconda, a

loro i Bronzi di Riace”*

*ROMA – Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi stamane da Reggio

lancia una proposta che già ha acceso il dibattito politico: ““Gemellaggio

per 4 mesi con Parigi: a noi la Gioconda, a loro i Bronzi di Riace”*

*Spiega Sgarbi: “E’ inaudito che uno Stato che ha la responsabilità di un

patrimonio straordinario che a Reggio ha la cosa più importante che ci sia

al mondo, che sono i Bronzi di Riace, non riesca a mandarli a Parigi o a

New York. *

*I Bronzi di Riace possono andare sulla luna, e invece hanno inventato

limitazioni che impediscano di spostarli dopo che sono stati sott’acqua per

2.500 anni resistendo alle intemperie. Sono solo menzogne e bugie, dalla

stessa soprintendente che consentì di vestire uno dei due Bronzi come un

transgender.*

*Io propongo* *che vadano al Louvre in cambio della Gioconda. *

*L’unica cosa importante nel mondo quanto la Gioconda, sono i Bronzi di

Riace: facciamo un gemellaggio e portiamo la Gioconda a Reggio Calabria e a

Parigi i Bronzi di Riace. *

*Sarebbe onore per Reggio, nessun danno per nessuno. *

*E’ ridicolo pensare che qualcuno li porti via, che non tornino più, è

ovvio che starebbero fuori solo per 4 mesi facendo una pubblicità assoluta

a Reggio Calabria, e poi tornano e stanno qui e tutti vengono qui a

vederli.*

* Al Louvre sono già andati tutti i lavori di Capodimonte, e hanno fatto

grande l’Italia: da quel momento le presenze a Capodimonte sono aumentate

tantissimo. *

*Il meridione risorge con la cultura, non con una falsa economia come

l’ILVA di Taranto: valorizziamo la bellezza, con la cultura si mangia

eccome e lo dimostra il turismo. *

*Noi abbiamo Pompei, Sibari, i Bronzi di Riace, sono bellezze assolute. Il

Louvre è il museo più visitato al mondo, mandare lì i Bronzi significa

portarli nel posto più importante del mondo”*

*l’Ufficio Stampa*

*(Nino Ippolito)*