(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 Ore

€ 3,00 (I Libri del Sole 24 Ore € 1,00

+ Il Sole 24 Ore € 2,00)

Non vendibile separatamente:

solo ed esclusivamente per

gli abbonati in vendita separata

dal quotidiano a € 1,00

GLI SPECIALI

L’INNOVAZIONE

PER L’AMBIENTE

Politiche,

tecnologie

e buone pratiche

per salvare

il Pianeta