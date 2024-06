(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024

(AGENPARL) – dom 02 giugno 2024 2 GIUGNO, 5 ATLETI GSPD SVENTANO BORSEGGIO METRO BARBERINI. TEN.COL.

PAGLIA, CAPITANO GSPD: ORGOGLIOSO DI LORO. QUESTO SIGNIFICA DIFENDERE LA

NAZIONE

“Lo dico da sempre e non smetterò mai di farlo, non importa se si indossa

l’uniforme, se si è in tuta ginnica o se si hanno disabilità, l’importante

è fare il proprio dovere in difesa delle Istituzioni e dei cittadini. Ed è

ciò che è accaduto ieri. Cinque atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico

della Difesa il vice brigadiere dei CC Raffaele De Luca, il Caporal

Maggiore dell’Esercito Davide Nadaj, il brigadiere Marco Menicucci, il Mar.

Ca dei Carabinieri Massimiliano Riccio, il luogotenente Stefano Ruaro, ieri

presso la stazione metropolitana di Barberini, fuori orario di servizio

hanno sventato un’azione di borseggio nei confronti di turisti e hanno

provveduto affinchè ci fosse l’arresto. Questi sono i militari italiani e

non posso, in qualità di capitano del GSPD, non essere orgoglioso della

loro azione avvenuta a termine delle prove per la sfilata del 2 giugno ai

Fori imperiali. Sono e restano un vero esempio per la nostra Nazione e

chiara sintesi di ciò che significa “A difesa del Paese”. Lo ha dichiarato

il Ten. Col. Gianfranco Paglia a termine della sfilata che li ha visti

protagonisti del primo settore.