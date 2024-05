(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 SALUTE. TERNULLO (FI): OK EMA A INSULINA SETTIMANALE NOTIZIA STRAORDINARIA, AIFA LA APPROVI

“L’approvazione da parte dell’Ema dell’insulina settimanale, la prima al mondo indicata per il trattamento del diabete adulto, è una straordinaria notizia. Una svolta epocale per tantissimi pazienti diabetici in tutto il mondo e che, solo in Italia, sono circa 4 milioni. Passando infatti dalla somministrazione quotidiana a quella settimanale migliorerà sicuramente la qualità della loro vita, con effetti positivi sia dal punto di vista psicologico che sociale. Una somministrazione dilazionata nel tempo dunque che garantirà però la stessa efficacia. La medicina, la scienza e la ricerca continuano a fare passi enormi nella scoperta di nuove cure sempre più efficaci, cercando anche di semplificare la vita dei malati. Auspico ora che anche l’Aifa segua la strada dell’Ema per l’approvazione di questo farmaco”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.