(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Giustizia: Squeri (FI), separazione carriere è pilastro liberale

“L’approvazione della riforma con la separazione delle carriere è uno dei

principali pilastri di quel cambiamento liberale per il quale Silvio

Berlusconi si è impegnato lungo tutto il suo percorso politico. Per questo

per noi è una vittoria storica, un cambiamento fondamentale nell’interesse

dei cittadini e dei loro diritti costituzionali. La distinzione strutturale

tra magistratura giudicante e magistratura inquirente è la pietra miliare

del compimento dello Stato di diritto, un passo avanti per un sistema

giudiziario davvero giusto ed equilibrato”. Lo dichiara in una nota il

deputato di Forza Italia Luca Squeri