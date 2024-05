(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 GIUSTIZIA, NEVI, RIFORMA VARATA OGGI DA CDM È SPARTIACQUE STORICO

“La riforma della giustizia varata oggi dal Cdm è un momento storico per l’Italia e per Forza Italia e apre la strada per avere nel nostro Paese una giustizia giusta, caratterizzata dalla separazione delle carriere e da un Csm mai più politicizzato o condizionato da fattori esterni. Vogliamo che il cittadino sia garantito al 100%, questa è una battaglia storica di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi che trova oggi terreno fertile grazie all’efficacia e alla coesione di questo Governo di centrodestra. Questa riforma, insieme ad altri aspetti già in discussione dal Parlamento, come la certezza della pena, il principio della parità tra le parti del giudizio e la garanzia di tempi più rapidi per i processi è uno spartiacque storico atteso per troppo tempo. Il presidente Berlusconi si è battuto per 30 anni affinché ogni cittadino potesse essere giudicato con le regole e con le garanzie che in una democrazia spettano ad ogni persona e oggi per tutti noi di Forza Italia è un grande giorno!”. Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

